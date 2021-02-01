Artistik Buz Pateni Büyükler Türkiye Şampiyonası sona erdi

ANKARA (AA) – Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Artistik Buz Pateni Büyükler Türkiye Şampiyonası'nın sona erdiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Yarışmalara katılan tüm sporcu ve antrenörlere teşekkür eder, dereceye giren sporcularımızı tebrik eder ve başarılarının devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik'in de Federasyon Başkanı Gökhan Özdemir ile birlikte şampiyonayı izlediği ve Ankara'da yeni tesisleşmeyle ilgili görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.

Şampiyonada "Basic Novice" kadınlar kategorisinde Derya Taygan, erkeklerde Furkan Emre İncel, "Intermediate Novice" kadınlarda Defne Ulutaş, erkeklerde Ege İlter, "Advance Novice" kadınlarda Selin Akbulut, erkeklerde Efe Ergin Dinçer ilk sırada yer aldı.

"Junior" kadınlarda Ceren Karaş, erkeklerde Ali Efe Güneş, "Senior" kadınlarda ise Zeynep Dilruba Sanoğlu ve erkeklerde Burak Demirboğa birincilik elde etti.