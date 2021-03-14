Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası sona erdi

İZMİR (AA) – Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Salonu'nda toplam 37 kulüpten 138 sporcunun katıldığı organizasyonda, dünkü C ve D kategorilerinin ardından sporcular bugün A ile B kategorilerinde performanslarını sergiledi.
Şampiyonada iki günün ardından kategorilerinde dereceye girenler şöyle:
A Kızlar: 1. Fatma İnci İnanç, 2. Darya Dalgıç, 3. Nehir Alan.
A Erkekler: 1. Batu Tasasız, 2. Aykut Eren Dinç, 3. Alper Cenk Öztürk.
B Kızlar: 1. Ceren Behiye Okur, 2. Duru Çimen, 3. Tuvana Çağla İğdi.
B Erkekler: 1. Mehmet Uraz Ertaş, 2. Ata Timur Akbulut.
C1 Kızlar: 1. Ezgi Özer, 2. Tuana Akın, 3. Ada Era Sert.
C1 Erkekler: 1. Muhammed Ali Bozkurt, 2. Rüzgar Bostancı, 3. Kuzey Bostancı.
C2 Kızlar: 1. Leyla Çetin, 2. Derin Ergün, 3. Bella Aydın.
C2 Erkekler: 1. Atlas Baydurak, 2. Batı Güdül, 3. Ata Ertuvgan.
D1 Kızlar: 1. Doğa Güner, 2. Elif Aylin Çetin, 3. Tuana Koptekin.
D1 Erkekler: 1. Tiber Sirer, 2. Kaan Şanal, 3. Yağız Cemal Yaşar.
D2 Kızlar: 1. Günizi Güneş, 2. İnci Şengün, 3. Leyla Gülfem Okur.
D2 Erkekler: 1. Doruk Ege Kömürlü, 2. Sarp Berk Ergün, 3. Gökhan Alp Bilen.