Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı istifa etti

Yazan:
Alaturka Online
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Mardin’in AKP’li Artuklu Belediyesi Başkanı Abdülkadir Tutaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yayınlanma: 10:09 – 26 Temmuz 2022 Güncellenme:

Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı istifa etti

Merkez Artuklu Belediyesi Başkanı Abdülkadir Tutaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görevinden affını istediğini duyurdu. Tutaşı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

*Yürütmekte olduğum Mardin/Artuklu Belediye Başkanlığı görevimden sağlık sorunlarım nedeniyle affımı istemiş bulunmaktayım.

*Bundan sonraki siyasi hayatıma partimin bir neferi olarak devam edeceğimin bilinmesini isterim. (DHA)

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