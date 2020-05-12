Artvin'de “Çoruh Ekoturizm” projesi hayata geçiriliyor

ARTVİN (AA) – Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, çalışmalarına başlanan "Çoruh Ekoturizm" projesiyle Türkiye'nin en uzun ekoturizm yollarından birinin Artvin'de hayata geçirileceğini bildirdi.

Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentin eşsiz doğasının turizme kazandırılması çalışmaları kapsamında hazırlanan "Çoruh Ekoturizm" projesinin Orman Genel Müdürlüğünce onaylanarak, çalışmalara başlandığı belirtildi.

Proje kapsamında Anbarlı-Tütüncüler, Ormanlı-Fıstıklı köyleri, Çamlık-Yenimahalle ile Kafkasör-Genya Dağı boyunca 52 kilometrelik güzergahta oluşturulacak 4 ayrı parkurda yürüyüş yolu, orman yolu, stabilize köy yolu ile bisiklet yolu yapılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güzergah boyunca yapılacak giriş-çıkış kontrol üniteleri, yürüyüş yolu, ahşap köprüler, yağmurluklar, korkuluklar, çeşme, oturma bankları, masalar, kamelyalar, seyir terasları, yön, ağaç, bitki ve hayvan tanıtım tabelaları ile de şehrimizin güzelliğine güzellik katılacaktır. Ayrıca ekoturizm sahasının hazırlık çalışmalarında yöre halkının istihdam edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye'nin en uzun ekoturizm yollarından biri Artvin'de hayata geçecektir."

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya, ekoturizm projesinin Artvin halkına hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye, Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey'e ve Valimiz Yılmaz Doruk'a, Artvin'e desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.