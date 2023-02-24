Artvin’de yamaçtan kopan kayaların minibüse düşme anı kamerada





Yusufeli-Artvin yolunun 8’inci kilometresi Deriner Barajı-3 Tüneli çıkışı mevkisinde önceki gün heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları, tünel çıkışındaki yola düşmeye başladı. Bu sırada baraj inşaatında çalışanları taşıyan Murat Alpaslan’ın kullandığı 08 AJ 600 plakalı servis minibüsüne, kaya parçaları isabet etti.

Ön kısma düşüp, aracın içine de giren kaya parçaları nedeniyle 4 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makineleriyle yolu temizledi. Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar ise tedavileri sonrası taburcu edildi.

Heyelan anından güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; seyir halinde tünele girmek üzere olan minibüsün, önüne ve üzerine yamaçtan kopan irili ufaklı kayaların düşmesiyle durduğu, devasa kayanın da aracı teğet geçerek, hızla yola çarpıp sekerek uçuruma yuvarlandığı, çevreyi toz bulutu kapladığı görülüyor. (DHA)