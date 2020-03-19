Artvinli kadın tiyatrocular, oyun gelirlerini sokak hayvanlarına bağışladı

ARTVİN (AA) – BAYRAM SARAYOĞLU – Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan bir grup kadın, sahneledikleri oyunların geliriyle sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oldu.

Yaklaşık iki yıl önce diş hekimi, esnaf, ev hanımı, öğrenci ve diğer meslek gruplarından 24 kadın bir araya gelerek Hopalı Kadınlar Tiyatro Topluluğu'nu kurdu.

Yaşları 10 ile 60 arasında değişen 24 kadın, Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Hakan Serhan Sarıkaya'nın eğitmenliğinde oyunlar sahneliyor.

Hopa Belediyesinin destek verdiği tiyatro topluluğu, kurulduğu günden bu yana 10 oyun sahneledi.

Tiyatro topluluğunda iki kızıyla oynayan 33 yaşındaki Sevil Topal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşının tavsiyesiyle tiyatroya başladığını söyledi.

Kolektif bir çalışma içinde olduklarını belirten Topal, şöyle devam etti:

"Grup kalabalık olduğu için oyunu ilk kendimize oynuyoruz. Bununla birlikte sahnede seyircinin karşısına daha rahat çıkarak oyunumuzu büyük bir güven içinde sergiliyoruz. Tiyatro grubumuzda çocuk oyuncular da var. Bunlardan ikisi benim kız. Çocuklarımla aynı sahneyi paylaşmak onur ve gurur verici."

Topal, oyun gelirini sokak hayvanlarının beslenme ve barınma ihtiyaçları için hayvan barınağına bağışladıklarına dikkati çekerek, "Sürekli belediyelerden sokak hayvanları için yardım istemek yerine tiyatro gelirlerini bunun için kullanalım dedik. Oyunların gelirini barınağa aktardık. Yaşadığımız yeri güzelleştirmek adına, hayvanlarla beraber yaşamak adına böyle bir şey yaptık. Bundan çok mutluyuz." diye konuşu.

52 yaşındaki diş hekimi Alev Aktürk, kendisinin üniversite yıllarından tiyatro deneyimi olduğunu ancak diğer kadınların tiyatroyla ilk kez tanıştığını ifade etti.

Topluluğun birbirini tanıyan kadınlardan oluştuğunu aktaran Aktürk, "Önceleri prova yapacak bir mekanımız bile yoktu. Bazen kendi evlerimizde, bazen apartmanların bodrum katlarını kullanarak tiyatro yapamaya çalıştık." dedi.

60 yaşındaki ev hanımı Güler Bülbül ise tiyatroyla hayatının renklendiğini ve yalnızlıktan kurtulduğunu dile getirerek, "Tiyatro sayesinde kendimi keşfettim. Daha önceleri topluluk önünde konuşmaktan çekinirken tiyatroyla bu eksikliğimi giderdiğimi düşünüyorum. İçimdeki sanat ruhunu da keşfetmiş oldum." diye konuştu.

Bülbül, tiyatroyu çok sevdiğini ve ilk sahne aldığı oyununda adeta dizlerinin bağının çözüldüğünü, kalbinin heyecanla çarptığını anlattı.

– "Sahnelediğimiz her oyun çok büyük ilgi gördü"

Dr. Öğretim Üyesi Sarıkaya, amatör oyunculardan oluşan tiyatro topluluğunun sahnelediği oyunların, kısa sürede tiyatro sevenlerin beğenisini toplandığını söyledi.

Hopalı Kadın Tiyatro Topluluğuyla iki yıldır çalıştıklarını belirten Sarıkaya, "Bu toplulukta iş kadınları ile ev hanımları bir arada. Yazdığım ve yönettiğim 'Hopalı Pamuk' adlı oyunu üzerinde uzun süre çalıştık ve bu oyunla birkaç kez izleyicinin karşısına çıktık. Sahnelediğimiz her oyun çok büyük ilgi gördü." dedi.

Sarıkaya, yerel renklerin ve doğal oyunculukların oyunun beğenilmesinde önemli etken olduğunu da kaydetti.