Asansör kamerasına yakalanan imgeler ‘pes’ dedirtti

Kocaeli’de sık sık arızalanan üst geçit asansörlerinin kameralarını inceleyen belediye ekipler ilginç görüntülerle karşılaştı. Bir kuryenin motosikletiyle bir seyyar satıcının da 3 tekerlekli el arabasıyla asansöre bindiği görüntüler izleyenlere ‘pes’ dedirtti.

Kocaeli’de, üst geçidin asansör ve yürüyen merdivenlerini amacına uygun kullanmayan kişiler, kameradan tespit edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, özellikle yaşlı, çocuklu ve engelli bireyler başta olmak üzere birçok vatandaşın hayatını kolaylaştıran yürüyen merdiven ve asansörlerin, bakım ve onarımları periyodik olarak sürdürülmesine rağmen kullanım hatasından kaynaklı zaman zaman arızalandığı belirtildi.

Açıklamada, Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelinde 65’i üst geçitlerde olmak üzere 113 asansör ve 31 yürüyen merdivenin, güvenlik sensoru, basamak ve ray yenileme gibi bakım işlerini periyodik olarak gerçekleştirdiği ifade edildi.

Bakım ve onarımlara rağmen asansör ve yürüyen merdivenlerin zaman zaman arızalanmasının sebebinin kameralardan tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

PAZAR ARABASI VE MOTOSİKLET

“Fatma Seher üst geçidindeki görüntülerde, bir kuryenin motosikletle üst geçit asansörünü kullandığı görülüyor. Yine bu üst geçitte yaşanan diğer bir görüntüde ise iki vatandaşın iki hurda arabasıyla asansöre girdiği kameralarca kaydediliyor.

Büyükşehir ekipleri, asansörlerin amacına uygun olarak kullanılması yönünde uyarı ve hatırlatmalar yapsa da bazen buna uyulmuyor. Bu bağlamda ekipler, Plajyolu mevkisinde kabin içi kullanım hatası nedeniyle duran güney asansörde 8 vatandaş ve içi dolu bir pazar arabasının olduğunu tespit etti.

Güvenlik sensörünün devreye girmesiyle duran asansörde mahsur kalan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucunda kurtarıldı.” (AA)