ASAP Rocky kimdir? Rapçi ASAP Rocky’nin hayatı…

New York’un Harlem bölgesinde doğup büyüyen ASAP Rocky’nin yaptığı şarkılarla ünü tüm dünyaya yayıldı. İşte ASAP Rocky’in hayatı…

ASAP ROCKY KİMDİR?

Rakim Mayers veya bilinen sahne adıyla ASAP Rocky (yaygın kullanım şekliyle A$AP Rocky; d. 8 Ekim 1988) Amerikan rapçi ve müzik videosu yönetmeni. New York’un Harlem bölgesinde doğup büyüyen ASAP Rocky, adını da aldığı hip hop oluşumu A$AP Mob’un bir üyesidir. 2011’de ilk mixtape’i LiveLoveA$APi çıkardı ve olumlu geri dönüşler aldı. Ekim 2011’de Sony Music Entertainment ile 3 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı ve LongLiveASAP adındaki ilk stüdyo albümünü 15 Ocak 2013’te çıkardı.