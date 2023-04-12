‘Asbestli boruyla 20 yıl İzmit halkını zehirlediniz’

CHP’li İzmit Belediye Başkanı, Nisan ayı meclis toplantısında, altyapı ile ilgili eleştirilere asbestli boru ile yanıt verdi.

“KENTİN GELECEĞİNİ DÜŞÜNEREK KAZMA VURDUK”

İzmit Belediyesi meclis toplantısında, faaliyet raporu sunumunun ardından AKP grubunun altyapı eleştirilerine tek tek cevap veren Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediyenin altyapı çalışmalarını yaptığı Fethiye Caddesi’nden çıkan asbestli boruyu göstererek, “Fethiye Caddesi’nden bahsettiniz. Fethiye Caddesi alnımızın akıyla, gerçekten çok büyük kararlılıkla çıktığımız bir yoldu. 25 yıldır el sürülmeyen, hiç ilgilenilmeyen, atıl bırakılan, esnafı bir gün olsun düşünülmeyen çok önemli bir alanda biz büyük bir cesaretle seçimi bile ortaya koyarak siyasetimizi değil kentin geleceğini düşünerek kazma vurduk” ifadelerini kullandı.

“YILLARCA ZEHİRLEDİNİZ BU MİLLETİ”

Bu altyapı çalışmasının çok önemli bir iş olduğuna dikkat çeken Kaplan, “O dönemde 17 milyonluk işti. Altyapısına başladık, 70 gün Sedaş’ı bekledik. Sizin satıp özelleştirdiğiniz Sedaş. İSU’yu bekledik. Protokolleri bekledik. Tam 70 gün kaybettik. Onun ötesinde ekonomi birden patladı, enflasyon sizin eseriniz. 17 milyonluk iş 60 milyonluk maliyete çıktı. Fethiye Caddesi’nde hizmet alan bütün insanlarımıza sesleniyorum. Asbestli bir boru bu. Yıllarca zehirlediniz bu milleti” dedi.

“20 YIL BOYUNCA BU ASBESTLİ BORULARI BİLE DEĞİŞTİRMEMİŞSİNİZ”

“Asbestli borudan su içirdiniz bu millete” diyerek tepkisini dile getiren CHP’li Kaplan, sözlerini şöyle tamamladı;

“Yerin altına 350 milyon gömdük dediniz, yeniledik dediniz. 25 yıl el sürmediğiniz Fethiye Caddesi’ndeki borular bunlar. Siz bunları yenilemeyip, biz kazma vurduktan sonra bu ekonomik koşullarda bitirmemize rağmen hala daha bu konuyu ele almanız, bunun üzerinden siyasi kurnazlıkla algı yönetmeniz zaten size yakışan şeyler. 4 yıldır yaptığınız şeyler. Bütün Kocaeli’nin dikkatine sunuyorum. 20 yıl boyunca bu asbestli boruları bile değiştirmemişsiniz. İnsanlara zehirli borudan su içirdiniz. Buna cevap verin.”