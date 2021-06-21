ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ile sözleşmesine opsiyon paketini dahil etti

İSTANBUL (AA) – ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalanan kısa menzilli/alçak irtifa hava savunma sistemi sözleşmesine ait 91,9 milyon avro ve 1,8 milyar liralık opsiyon paketi, sözleşme kapsamına alındı.

ASELSAN'ın yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 29 Aralık 2017'de imzalanmış olan kısa menzilli/alçak irtifa hava savunma sistemi sözleşmesine ait 91 milyon 939 bin 913 avro ve 1 milyar 767 milyon 865 bin 305 lira tutarındaki opsiyon paketi, 18 Haziran 2021'de sözleşme kapsamına dahil edilmiştir." denildi.

Söz konusu opsiyona ait teslimatların 2023-2024 yıllarında gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada ayrıca, yeni iş ilişkisinin şirketin cirosunu olumlu etkileyeceği değerlendirmesi yapıldı.