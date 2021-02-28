ASELSAN trafik sorununa da çare olacak

ANKARA (AA) – GÖKSEL YILDIRIM – ASELSAN, geliştirdiği teknolojik çözümlerle şehir içi trafik yönetiminin daha etkin hale getirilmesine katkı verecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ASELSAN, akıllı ulaşım sistemleri alanında yürüttüğü faaliyetlerle şehirlerdeki gündelik hayatı kolaylaştıracak çalışmalar yapıyor.

ASELSAN'ın geliştirdiği trafik yönetim sistemleri, yolların daha etkin kullanımı ve trafik kazaların engellenmesi amacıyla olay algılama, hava/yol durumu ölçümü, trafik verilerinin ölçümü, kavşak katılım denetimi, yolcu bilgilendirme/yönlendirme ve video yönetimi gibi fonksiyonları gerçekleştiriyor.

Otomasyon sistemleri kapsamında ise araç ve plaka tanıma, ileri tarım otomasyon, afet ve acil durum yönetim sistemleri geliştirilip hizmete sunuluyor.

ASELSAN, yürütülen çalışmalar sonunda Türk Standardları Enstitüsü belgelerine sahip trafik yönetim cihazlarının seri üretimine başladı. Bu kapsamda, kavşak kontrol cihazı, değişken mesaj/trafik işaretleri ve trafik sinyalizasyon sistemleri kullanıcıların beğenisine sunuldu. Ürünlerin ilk kurulumu Kırıkkale'de sözleşmeli proje kapsamında gerçekleştirildi.

Kurulumu yapılan kavşak kontrol cihazları birbirleriyle haberleşerek hem kavşak hem de şehir boyutunda trafik yönetimi sağlıyor. Sektörde genellikle kullanılan yöntem olan önceden belirlenmiş planların kullanımının aksine, sistem tam adaptif modelle gerçek zamanlı çalışıyor. Kameralar ve loop dedektörleri gibi çeşitli sensörler ve görüntü işleme teknolojileri kullanılarak kavşaklardan gelen araç yoğunluğu bilgisiyle sonraki kavşaklardaki trafik ışıklarının süreleri anlık olarak belirleniyor. Örneğin, kavşak kollarından birinde araç olmadığı durumda trafik akışının verimini artırmak adına o yön için yeşil ışık yanmıyor.

Belirlenen kavşaklarda kavşak kontrol cihazının kullanılmasının öncesinde ve sonrasında aynı zaman dilimlerinde toplanan verilere göre ortalama olarak araç başına gecikmelerde yüzde 26, araç başına durma sayısında yüzde 16, toplam günlük yakıt tüketiminde 510 litre ve toplam günlük karbondioksit salınımında 1220 kilogram azalma meydana geliyor.