ASELSAN’ın net kârı 3.1 milyar TL oldu

ASELSAN’ın 9 aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 büyüyerek 10,3 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin net kârı da 3.1 milyar TL oldu.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, yaptığı yazılı açıklamada şirketin 9 aylık finansal sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

* Açıklanan verilerde, ASELSAN’ın brüt karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 seviyesinde artarken; Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36 artış göstererek 2,5 milyar TL’ye yükseldi.

* FAVÖK marjı yüzde 24 olarak gerçekleşti. ASELSAN’ın net karı da 3,1 milyar TL seviyesine ulaştı. Şirketin özkaynaklarının aktife oranı yüzde 59 olarak gerçekleşti. Bakiye siparişleri toplamı ise 9,3 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN’ın kar ederek istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü belirttiği açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

* Ülkemizin gurur ve güven simgesi ASELSAN, ilk 9 ayda da ülkemizin geleceği için tüm paydaşlarımızla değer üretmeyi sürdürdü. Savunma teknolojilerindeki bağımsızlığımızın sürdürülebilir büyümemiz ile daha da artacağına olan inancımızla çalışmalarımız kesintisiz devam etti.

* Şirketimiz istikrarlı ve karlı büyümesini sürdürdü. Bu yılın ilk 9 ayı geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında finansal göstergelerimizin hemen hepsinde görünür olan pozitif seyrin yıl sonu itibarıyla daha da kuvvetlenmesi bekleniyor.

* Pandeminin yıkıcı etkilerinin hızlı aşılanma ile ortadan kalktığı bu dönemde, ASELSAN geçen senenin aynı dönemine göre yeni alınan işleri yüzde 78 artırdı ve ilk 9 ayda 1,3 milyar dolarlık yeni sipariş alarak ülkemiz için sahip olduğu liderlik misyonunu bir kez daha ortaya koydu.

* ASELSAN’ın toplam bakiye siparişleri 3’üncü çeyrek sonu itibarıyla 9,3 milyar dolar olarak gerçekleşirken bakiye siparişlerinin yüzde 93’ünü savunma, yüzde 7’sini savunma dışı siparişler oluşturdu.

“YENİ TEKNOLOJİLERLE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME”

Geçmişte yaşanan dayatmalar, ambargolar, tedarikte çıkarılan sıkıntılar sonucu millileştirme çalışmalarının ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığını belirten Prof. Dr. Görgün, şu ifadeleri kullandı:

* Bizler, ASELSAN’lılar olarak sadece savunmada değil, teknolojinin her alanında millileştirmeyi bir beka meselesi olarak görmekteyiz. Bu kapsamda bu yılın üçüncü çeyreğinde ASELSAN’ımız için tarihi kilometre taşlarından biri sayılabilecek bir adım daha atarak finansal teknolojiler alanına da giriş yaptık.

* Finansal teknolojiler alanına girişimizin, ASELSAN’ın hem önümüzdeki dönemde alacağı siparişlere hem de müşteri portföyüne çeşitlilik olarak yansıyacağına inanıyoruz. Yeni nesil bankacılık teknolojilerinden ödeme kaydedici cihazlara kadar muhtelif başlıklar içeren bu arenada artık ASELSAN’ımızın ismi de yer alacak.

* Bizim her başarımızın ardında milletimizin güveni ve 9 bini aşkın çalışanımızın emeği bulunmaktadır. Yeni teknolojilerle bu milli güveni büyütmek için daha çok çalışacağız. DHA

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