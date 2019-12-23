Asgar ücret 2020 yılında ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 4. toplantısı ne zaman?

Bir yılı daha geride bırakırken yaklaşık 8 milyon vatandaşın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zam oranında. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yapacağı toplantıların ardından 2020 asgari ücret zammını açıklayacak. Peki tahmini olarak asgari ücret ne kadar olacak?

4. TOPLANTI NE ZAMAN?

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat’ın verdiği bilgilere göre komisyonun 4. toplantısı 24 ya da 25 Aralık tarihlerinde yapılacak. Toplantı tarihi bugün netleşmesi bekleniyor.

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrette, Yeni Ekonomi Programı’na göre 2020 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 oranında artış yapılırsa, brüt asgari ücret 2 bin 775 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 191 TL’ye çıkabilir.

Merkez Bankası enflasyon raporunda ve YEP’te 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 seviyesinde bulunuyor. Komisyon bu oranı esas alırsa brüt asgari ücret 2 bin 865 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 262 TL’ye yükselir.

Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 222 TL’ye çıkar.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5’er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.