Asgari Ücret Açıklandı Vatandaş İsyan Etti ! | Ellerini Vicdanlarına Koysunlar !





Son dakika… 2021 yılı asgari ücret rakamı belli oldu

2021 yılında uygulanacak asgari ücret yüzde 21.56 oranında zamlanarak 2 bin 324 TL'den 2 bin 825 TL'ye çıktı. Komisyon'da işçi kesimini temsil eden Türk-İş açıklanan rakamın yeterli olmadığını belirtti.

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