Asgari ücret belli oluyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısı bugün saat 11:00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılacak.

Sozcu.com.tr

Milyonlarca insanın merakla beklediği asgari ücret görüşmelerinde sona yaklaşıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dördüncü toplantısı bugün saat 11.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplanacak.

2022 içi uygulanacak asgari ücreti ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

Sozcu.com.tr’nin Türk-İş’ten aldığı bilgiye göre ise, 11’deki toplantı için Türk-İş tarafına henüz bir resmi davet gitmedi.

İLK TOPLANTI 1 ARALIK’TA YAPILMIŞTI

İşverenleri Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK), işçileri ise Türk İş’in temsil ettiği toplantılara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı 1 Aralık’ta başlamış, ikinci toplantı ise Türk-İş’in ev sahipliğinde 7 Aralık’ta gerçekleştirilmişti. Taraflar 9 Aralık’ta da işveren kesimini temsil eden TİSK’in ev sahipliğinde bir araya geldi.

İŞÇİ EN AZ 4 BİN İSTEMİŞTİ

Asgari ücret görüşmelerinin üçüncü turunun yapıldığı gün, işçi ve işveren tarafları ilk rakamları telaffuz etmişti. TÜİK, her yıl komisyona sunduğu bekar bir işçinin asgari geçim maliyetine ilişkin hesaplamayı bu yıl açıklamamıştı.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder ise, TİSK’in asgari geçim tutarını 3 bin 100, Türk-İş’in 3 bin 900 olarak gördüğünü aktarmıştı.

Şimdiye kadar 2022 asgari ücretinin ne olması gerektiğine dair bir rakam telaffuz etmeyen Türk-İş, bu toplantıdan sonra ‘en az 4 bin TL’ istediği belirtmişti.

Bu rakamın altında kalacak bir teklifin kabul edilmeyeceği vurgulanmıştı.

Sozcu.com.tr’nin edindiği bilgilere göre, tarafların bir araya geldiği dünkü üçüncü toplantıda Türk-İş 3 bin 903 TL istemedi. Türk-İş Başkanı Atalay, 4 bin TL’nin üstünü zorlamıştı.