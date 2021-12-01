Asgari ücret görüşmeleri başladı… Bakan Bilgin’den açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Bilgin, Ekonomideki dalgalanmaların ve enflasyonun karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz” dedi.

Sozcu.com.tr

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın öncülüğünde işçi ve işveren tarafının bir araya geldiği asgari ücret görüşmeleri bugün başladı.

Toplantıda işveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat yapacak.

Bakan Bilgin toplantı öncesi yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Enflasyonist ortamda, ekonomide yaşanan dalgalanma dönemlerinde asgari ücretin en alt düzeydeki ücret olmak yerine temel düzey olarak algılanması ile ilgili. Türkiye’de sadece asgari ücretle geçinen 6 milyon emekçi var. Emekçilerin aldıkları ücret, temel ücret haline gelirse bununla ilgili çalışmalar daha da önem kazanacaktır.

‘ENFLASYON KARŞISINDA EMEĞİ KORUYACAK ASGARİ ÜCRET’

Bilgin, “Ekonomideki dalgalanmaların ve enflasyonun karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz” dedi.

İşçi ve işveren temsilcilerinin kamu adına toplantıda bulunanlarla birlikte teknik çalışmalar yapılacağını belirten Bilgin bu teknik çalışmaların, “Ülkenin içindeki enflasyonu ve muhtelif harcama kalemlerini dikkate alarak asgari ücretin ortalama beklentileri ve hakkaniyet duygusunu karşılayacak bir oranda belirlenmesi ile ilgili olduğunu söyledi.

TÜRK-İŞ: ASGARİ ÜCRETLİ SAYISINI AZALTMAK GEREKLİ

İşçi tarafı adına konuşan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat şunları söyledi:

“Artarak devam eden enflasyonla ve dövizdeki yükselmeyle beraber insanların alım gücü düştü. Daha da yoksullaştılar. Bu şartlar asgari ücretteki beklentileri yükseltmiş durumda. Asgari ücret maalesef genel bir yaşam ücreti olarak algılandı.

Asgari ücretli çalışan sayısını azaltmak gerekiyor. Bunu yapmak içinse insanların sendikalı olabilecekleri yapıyı oluşturmak gerek. Toplu iş sözleşmesi sayısını artırmamız gerekli. İnsanlar bu hakları kullanamadığı için asgari ücretli çalışmayı kabul etmek zorunda kalıyor.

Dünyada ve ülkemizde ucuz emek üzerinde kurgulanmış bir çalışma sistemi var. Küresel ekonomide rekabetin tek yolunu ucuz emekte gördüler. Bunun sonucunu da görüyoruz.”

‘İŞÇİ VE İŞVEREN VERGİ KONUSUNDA MUTABIK’

Irgat, bu yıl ilk defa enflasyonun üzerindeki bir artışı işverenlerin de kabul ettiğini belirterek, “Vergi oranlarının indirilmesi konusunda da mutabıkız. Asgari ücretten vergi alınmaması kadar insani bir şey düşünemiyoruz” dedi.

ERDOĞAN’DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün başlayan ve en az dört oturum sürmesi planlanan asgari ücret müzakerelerinde bugüne kadar yapılandan daha yüksek bir artış yapacaklarını söyledi ancak herhangi bir sayı telaffuz etmedi.

AKP’nin grup toplantısı sonrasında gazetecilerin gündem ile ilgili sorularını yanıtlayan Erdoğan “3,600 ile ilgili olsun asgari ücretle ilgili olarak biz halkımızı ezdirmeyeceğiz. Şimdi de asgari ücret çalışması başlatıldı kısa zamanda açıklayacağız. Asgari ücrette bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi açıklamış olacağız” diye konuştu.

Erdoğan ayrıca toplantıda yaptığı konuşmada da dar gelirli vatandaşları fiyat artışları karşısında koruyacak adımların hazırlığını yaptıklarını söyledi.

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