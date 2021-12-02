Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman?

Asgari ücret 2022 yılında ne kadar olacak merak edilirken, işçi, işveren ve hükümeti temsil eden 5’er kişiden oluşan 15 kişilik komisyon ilk toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapılan anket sonuçlarını açıklayarak işçiler 3 bin 750 lira ile 4 bin lira arasında asgari ücret istiyor açıklamasında bulundu. Asgari ücret ikinci toplantısı 7 Aralık’ta Türk-İş’te, Üçüncü toplantı ise 9 Aralık’ta TİSK’te olacak.

2022 yılı asgari ücretini belirlemek için ilk toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda işveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat yaptı. Görüşmeler hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, “Şu ana kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız” dedi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Çalışanlar ve işverenler arasında anket yaptırdıklarını belirten Bilgin anket sonuçlarını şu sözlerle açıkladı:

“Ankete katılan işverenlerin yüzde 34’ü asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine yönelik soruya 3 bin 501 lira ile 3 bin 750 lira arasında cevabını verdi. İşverenlerin yüzde 19,3’ü 3 bin 251-3 bin 500 lira, yüzde 13,7’si ise 3 bin 751-4 bin lira arasında olması gerektiği yönünde görüş bildirdi.”

TÜİK’e göre yıllık enflasyon yüzde 20’ye dayanmış durumda.

2002-2021 yılları arasında asgari ücrete sadece 3 sene enflasyondan daha düşük zam yapıldı. Diğer tüm yıllarda ise az farkla da olsa asgari ücret enflasyon artışından daha fazla zamlandı.

AKP 7 Haziran 2015’deki seçim öncesi asgari ücrette artışa yönelik özel bir vaatte bulunmamış, ancak Kasım 2015’te yeniden gerçekleşen seçimlerde asgari ücretin 1300 liraya çıkarılacağını açıklamıştı.

2016 yılında uygulanacak asgari ücrete 2015 yılı sonunda net yüzde 33.5’luk bir artış yapılmıştı. Bu yıl da çalışan cephesinde beklenti böyle bir artışın gerçekleşmesi.

Pazarlık masasına çalışanlar adına oturacak Türk-İş’in Genel Başkanı Ergün Atalay konuyla ilgili olarak “Asgari ücretli 7 milyon insan var. Asgari ücret, ‘Bu ücretin altında işçi çalıştıramazsın’ demek. Bu ücret 12 kalemi ilgilendiriyor. İnsanlar bu ücretle geçinmeye mahkum durumda. Bu ücretle 10 gün geçinemezsiniz. Asgari ücret önümüzdeki dönem hiç olmadığı kadar önemli. 45 senedir asgari ücreti konuşuyoruz. Bu sene 45 seneye bedel bir sene. Onun için toplumu tebessüm ettirecek, toplumu memnun edecek, bizim razı geleceğimiz bir tablo çıkarsa biz de altına imza atarız” dedi.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret için ikinci toplantı 7 Aralık’ta Türk-İş’te, Üçüncü toplantı ise 9 Aralık’ta TİSK’te olacak.

ERDOĞAN’DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün başlayan ve en az dört oturum sürmesi planlanan asgari ücret müzakerelerinde bugüne kadar yapılandan daha yüksek bir artış yapacaklarını söyledi ancak herhangi bir sayı telaffuz etmedi.

AKP’nin grup toplantısı sonrasında gazetecilerin gündem ile ilgili sorularını yanıtlayan Erdoğan “3,600 ile ilgili olsun asgari ücretle ilgili olarak biz halkımızı ezdirmeyeceğiz. Şimdi de asgari ücret çalışması başlatıldı kısa zamanda açıklayacağız. Asgari ücrette bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi açıklamış olacağız” diye konuştu.

Erdoğan ayrıca toplantıda yaptığı konuşmada da dar gelirli vatandaşları fiyat artışları karşısında koruyacak adımların hazırlığını yaptıklarını söyledi.

EN BÜYÜK ZAMLAR NE KADARDI?

AKP iktidarı döneminde bugüne kadar asgari ücrette en büyük zamlar 2003 ve 2015 yıllarında gelmişti. 2003 yılında 226 TL olan asgari ücret 2004’te 310,7 liraya çıkarken zam oranı yüzde 37,48 olmuştu.

2015’te ise 974,8 lira olan asgari ücret 2016 yılında 1300,9 liraya çıkarken zam oranı yüzde 33,46 olarak gerçekleşmişti.

2002-2020 arasında asgari ücrete yapılan zamlar şöyle:

Bu hafta içi başlayacak toplantıların ardından tarafların uzlaşması halinde 2021’de 2825 TL olan asgari ücretin 2022’de kaç TL olacağı belli olacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN ALT SINIR YÜZDE 36!

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, yarın başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde işçinin beklentisini “alt çizgi” formülüyle açıkladı. SÖZCÜ’ye konuşan Başkan Atalay, hükümetten TÜİK’in açıkladığı Yeniden Değerleme Oranı’nın (YDO) üzerinde bir zam beklediklerini söyledi. Türk-İş’in istediği yüzde 36.2’lik yeniden değerleme oranının dikkate alınması halinde, halen 2 bin 825 lira olan asgari ücret için pazarlık masasına 3 bin 850 liranın üzerinde bir rakamın sunulması gerekiyor. Başkan Ergün Atalay, TÜİK’in yüzde 20’ler civarındaki tüketici enflasyonunun masada ciddiye bile alınamayacağını, toplumun geniş kesimlerinin tebessümle karşılayacağı bir rakamın peşinde olduklarını söyledi. Atalay, “Yüzde 36.2’lik yeniden değerleme oranı gerçek enflasyona kısmen de olsa daha yakın. Bizim kafamızda tabi ki bir rakam var ve onu talep edeceğiz. Ancak hükümet de masaya yeniden değerleme oranının altında bir zam teklifiyle gelmemeli” dedi.

45 YILIN EN ÖNEMLİ ÜCRETİ

Ergün Atalay, resmi enflasyonla çarşı-pazardaki aşırı yüksek fiyatların örtüşmediğini, hemen her gün iğneden ipliğe yeni yeni zamların geldiğini ifade etti. Açıklanacak asgari ücretin hayat pahalılığı nedeniyle 45 yılın en önemli asgari ücreti olacağını belirten Başkan Atalay, “Geçmişe bakıyorum örneğin rahmetli Erbakan döneminde enflasyon yüzde 87 imiş, o dönem asgari ücrete yüzde 106 zam almışız. Bugün gerçek hayat pahalılığı can yakıcı seviyelerde. Zamlar karşısında asgari ücretliyi, sabit gelirliyi korumaktan başka çaremiz yok. Aksi halde insanlar evini nasıl geçindirecek?” dedi.

İŞVERENLERDEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 2022 yılı asgari ücret çalışmalarına dair bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda görüşmeleri hızlandırarak süreci Aralık ayının başında tamamlamaya hazırız” denildi.

İşveren desteğinin bu yıl sürmesinin hayati önemde olduğunu belirten Akkol, tüm dünyada artan emtia fiyatlarının, enerji ve taşıma maliyetlerinin yanı sıra çip krizi gibi küresel sorunların ve yüksek belirsizlik ortamının birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ettiğini belirterek akılcı bir seviyede uzlaşı sağlanması gerektiğini ifade etti.

TİSK tarafından bugün paylaşılan açıklamada Akkol şunları söyledi:

“TİSK olarak, birinci önceliğimiz her zaman olduğu gibi ülkemizin ve çalışanlarımızın sürdürülebilir refahı. Bu yıl asgari ücretin en kısa sürede netleşmesi konusunda kamuoyunun büyük beklentisinin farkındayız. Bu sebeple, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda görüşmeleri hızlandırarak süreci Aralık ayının başında tamamlamaya hazırız. Buradaki en büyük temennimiz kararın, çalışma hayatının tüm paydaşları olarak üçlü mutabakatla imzalanması.

‘ENFLASYON KARŞISINDA KORUNACAK BİR ASGARİ ÜCRETTEN YANAYIZ’

Çalışma arkadaşlarımızın sürdürülebilir refahı için, enflasyon karşısında korunacak bir asgari ücret belirlenmesinden yanayız. Çalışma arkadaşlarımızın hayat kalitesini iyileştiren ve büyük-küçük bütün işletmelerimize değer katan her türlü kararın her zaman destekçisiyiz.

Bununla birlikte bu yıl, asgari ücret müzakerelerinin küresel boyutta devam eden olağanüstü ekonomik şartların gölgesinde gerçekleşeceğini de unutmamalıyız. Ne yazık ki tüm dünyada artan emtia fiyatları, enerji ve taşıma maliyetlerinin yanı sıra çip krizi gibi küresel sorunlar ve yüksek belirsizlik ortamı birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Diğer yandan, hizmet sektörünün de toparlanması için halen zamana ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle, asgari ücret için, gerek küresel enflasyon, gerek ülkemizin rekabetçiliğini etkileyen diğer faktörler de değerlendirilerek akılcı bir seviyede uzlaşı sağlanmasını önemli buluyoruz.

‘ASGARİ ÜCRET İŞVEREN DESTEĞİ DEVAM ETMELİ’

Aynı zamanda, asgari ücret işveren desteğinin bu yıl da devam etmesinin, hiç olmadığı kadar önemli olduğunun ve yeni istihdam yaratılmasında kayda değer bir fayda sağlayacağının da altını da bir kez daha çizmek isterim.

“Birlikte Mümkün” anlayışı ile bu zor dönemi yine işçi, işveren ve hükümetimizle birlikte açık diyalog ve dayanışma yoluyla en iyi şekilde aşacağımıza olan inancımız tam. Geleceğimize, çalışanlarımıza, işletmelerimize ve işimize katkı sağlayacak her türlü karara destek vermeye hazırız.”

DİSK ASGARİ ÜCRET TALEBİNİ AÇIKLADI

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyeleri, Ankara’daki DİSK Genel-İş Genel Merkezi’nde 2022 asgari ücretine dair görüş, öneri ve taleplerini açıklamak için bir araya geldi.

Çerkezoğlu, “Gerek yoksulluk sınırı gerek gıda fiyatları artışı gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında 2022 yılında asgari ücret net 5 bin 200 lira olmalı” dedi.

Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyeleri, basın açıklaması yapmak için kürsüye giderken, DİSK üyeleri, ‘İnadına sendika, inadına DİSK’, ‘Zafer direnen emekçilerin olacak’ sloganları attı.

Açıklamasında kur artışı nedeniyle asgari ücretin eridiğini anlatan Çerkezoğlu, asgari ücrete uygulanan vergi ve kesintilere de dikkat çekti.

TÜM ÜCRETLERE 1000 LİRALIK İYİLEŞTİRME TALEBİ

Çerkezoğlu, “Bütün ücretlere bin liralık iyileştirme yapılmalı. Yani asgari ücretin ve bütün ücretlerin, asgari ücret kadar kısmı için bin lira tutarında vergi ve prim indirimi sağlanmalı ve bu destek Hazine tarafından karşılanmalı” değerlendirmesinde bulundu.

‘GEÇİM ŞARTLARINA GÖRE HESAPLANMALI’

Çerkezoğlu, asgari ücrete ilişkin taleplerini ise şu şekilde sıraladı:

• Asgari ücret ülkemizde en düşük ücret değil, ortalama ücret haline gelmiştir ve asgari ücret tespitinde bu gerçek dikkate alınmalıdır.

• Asgari ücret sadece işçinin kendisinin değil, ailesinin de geçim şartları dikkate alınarak adil bir biçimde hesaplanmalıdır.

• Asgari ücret baskılanmış ve güdümlü enflasyon rakamlarına göre değil, geçim şartlarına ve ekonomik büyümeye göre hesaplanmalıdır.

• Dar gelirlinin gıda enflasyonuyla kişi başına düşen milli gelir artışı asgari ücretin saptanmasında mutlaka dikkate alınmalıdır.

TOBB BAŞKANI’NDAN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ

Milyonlarca insanın beklediği 2022 asgari ücretine ilişkin yeni bir açıklama da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan geldi.

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamada “Emek, alın teriyle çalışanlar desteklenmeli. Asgari ücret enflasyon oranı üzerinde artmalı” dedi.

Üç öneride bulunan Hisarcıklıoğlu, “Asgari ücrette vergi kaldırılmalı. Gelir Vergisi dilimleri yükseltilmeli. Asgari ücret desteği artırılmalı. İşletmelerin sürdürülebilirliği de zarar görmemeli, maliyetler düşürülmeli” diye konuştu.

GENİŞ BİR KESİMİ İLGİLENDİRİYOR

Asgari ücret yalnızca asgari ücret alanları ilgilendirmiyor. Öncelikle asgari geçim indiriminden dolayı tüm çalışanlar az ya da çok asgari ücretten etkileniyor.

Bunun yanı sıra, işsizlik maaşı bağlananlar, 65 yaş aylığı alanlar, herhangi bir işte çalışmadıkları için Genel Sağlık Sigortası GSS) primini kendi ödeyenler, isteğe bağlı sigortalılar, erken emekli olmak için borçlanma yapmak isteyenler, sosyal güvenlik primi ödeyen işverenler ve Bağ-Kur’lular ile bireysel emeklilik sistemine (BES) para yatıranlar yeni belirlenecek asgari ücretten doğrudan etkileniyor.