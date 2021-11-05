Asgari ücret ve 3600 ek gösterge için çalışma başlatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ve asgari ücretle ilgili çalışma başlatıldığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ve asgari ücretle ilgili açıklama yaptı.

“Asgari ücret ile ilgili yaklaşık 2 bin 500 muhtelif sektörlerde çalışan işçi, işveren , yöneticiler, esnaf başka mesleklerden insanları kapsayan araştırma ile toplumun beklentilerini belirleyen bir araştırma yapıyoruz” diyen Bilgin, “Bu bizim için bir kamuoyu beklentisini de gösterme şeklinde bir çalışma olacak. Hesaplarımızı yaparak işçilerimizi koruyacak asgari ücret meselesini gündemden çıkaracak bazı rahatlamalar sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Bilgin, “Asgari ücret ile ilgili hepimizin yaptığı hesaplar var. Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyenin belirlenmesi düşüncesiyle hareket ediyoruz” dedi.

Bilgin ayrıca, 3600 ek gösterge için bakanlık olarak sendikalarla ortak çalışma yürüteceklerini açıkladı.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, devlet memurlarının maaşları ile emeklilik dönemi ikramiye ve maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodu. Ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirleniyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600’dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

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