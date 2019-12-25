Asgari ücret zammı belli oluyor! 4. toplantı ne zaman? İşte asgari ücrette son durum…

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 4. toplantısını bugün yapması bekleniyor. Yaklaşık 8 milyonu ilgilendiren asgari ücret zammının toplantının ardından açıklanması bekleniyor. İşçileri temsil eden sendikaların ortak yaptığı açıklamada 2.578 TL’den geri adım atmayacaklarını bildirdiler. İşverenler ise asgari ücrete yapılacak zam oranının dengeleri gözetmesi gerektiğini belirtiyor. İşte son durum…

KALIN’DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Asgari ücret konusu, bugün kabine toplantısında gündeme gelmedi ama Çalışma Bakanımız bu konuda bir çalışma yapıyor. Bu diğer kurumların ve ilgili tarafların bütün değerlendirmeleri alınmak suretiyle bir noktaya gelecek, o noktada da tabi ki Cumhurbaşkanımızın da bir değerlendirmesi olacak” dedi.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat’ın verdiği bilgilere göre komisyonun 4. toplantısının bugün yani 25 Aralık Çarşamba tarihinde yapılması bekleniyor.

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrette, Yeni Ekonomi Programı’na göre 2020 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 oranında artış yapılırsa, brüt asgari ücret 2 bin 775 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 191 TL’ye çıkabilir.

Merkez Bankası enflasyon raporunda ve YEP’te 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 seviyesinde bulunuyor. Komisyon bu oranı esas alırsa brüt asgari ücret 2 bin 865 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 262 TL’ye yükselir.

Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 222 TL’ye çıkar.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5’er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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