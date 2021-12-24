Asgari ücret zammı emekliye yansıyacak mı?

Emekli aylıklarının yüzde 50.51 artırılan asgari ücretle arasındaki farkın açılmaması için emeklilere en az yüzde 42 zam yapılması bekleniyor.

Asgari ücretlilere yapılan yüzde 50.51 oranındaki zam 13 milyon emeklinin yeni yıl zam umutlarını artırırken, yapılan hesaplamalar asgari ücretle emekli aylıkları arasındaki makasın açılmaması için seyyanen en az bin 427 lira, oransal olarak da en az yüzde 42 zam yapılması gerektiği gösterdi.

Asgari ücretlilere tıpkı emekliler gibi her 6 ayda bir zam yapılıyordu. Ancak 2016 yılından itibaren asgari ücretlilerin zammı yıllık bazda ve yıl başından itibaren uygulanacak şekilde değiştirildi. Emeklilere ise her 6 ayda bir gerçekleşen tüketici enflasyonu kadar zam veriliyor. Emekli aylıklarına en son temmuz ayında yüzde 8.45 zam yapıldı. Asgari ücrete yıllık yüzde 50.51 zam yapılmıştı. Emeklilerin mağdur olmaması için ocak ayından itibaren en az yüzde 42 civarında bir zammın yapılabileceği konuşuluyor.

3 BİN 500 LİRAYA ÇIKABİLİR

Emeklilere normal zam olarak, ocak ayında, geçmiş 6 aylık TÜFE kadar zam yapılacak. Bu da tahmini olarak yüzde 13-14 civarında bir zammın zaten garanti olduğunu gösteriyor. Ancak emeklilerin gerçek hayat pahalılığı karşısında daha fazla mağduriyet yaşamamaları için TÜFE yüzde 14 gerçekleşse bile bu zammın yüzde 50.51’lik zamma tamamlanacak şekilde yükseltilebileceği de ifade ediliyor.

Buna göre en düşük emekli aylığının 3 bin ila 3 bin 500 liraya kadar çıkabileceği, bu artışın ise oransal zammın yanı sıra seyyanen zamla gerçekleştirileceği konuşuluyor. Diğer emekli aylıklarının da en düşük emekli aylığı dikkate alınarak yükseltilmesi bekleniyor.

Ücret arttıkça işverene maliyeti katlanıyor

Asgari ücret 2022 yılı için yüzde 50.51 artırılarak 4.253 liraya çıkarılmasıyla, işveren maliyetleri de arttı. Çalışanına net 5 bin lira ödeyen işverene bu maaşın maliyeti 7 bin 184 lira oldu. Maaşlar arttıkça işverenin maliyeti de katlanarak artıyor.

Günlerdir tartışılan asgari ücretten vergi muafiyetinin diğer çalışanlar için de uygulanması kabul edildi. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen, çalışanların maaşlarının asgari ücret kadar Gelir ve Damga Vergisi’nden muaf olmasını içeren teklif, kanunlaştı. Uygulama alanı kalmayan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulaması da kaldırıldı.

1.000’ER LİRA ARTIYOR

Asgari ücrette Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primi 700 lira 56 kuruş olurken, yüzde 1’lik işsizlik sigortası primi 50 lira 4 kuruş oldu. Böylelikle kesintilerin toplamı 750 lira 60 kuruş olarak kaydedildi. 2022 için asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise 5 bin 879 lira 70 kuruş oldu. Asgari ücretin üzerinde ücret ödeyen işverenlerin ise maliyeti ücretler arttıkça katlanıyor. Çalışanına net 5.000 lira ödeyen işverene, bu ücretin maliyeti 7 bin 184 lira olurken net ücret her 500 lira arttığında işverenin maliyeti ise aylık ortalama 1.000 lira artış gösteriyor.

Asgari ücretin üstüne vergi

■ 2022 için uygulanacak asgari ücrette, yılbaşı itibarıyla, Gelir ve Damga Vergisi kaldırılacağı haberini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Böylelikle işvereni 450 TL’lik bir maliyetten kurtarıyoruz” diye duyurmuştu. Ancak asgari ücretin üstünde kalan kısım için vergilendirme yapılacak. Artan işveren maliyetleri de cabası. Ücret arttıkça işverenin maliyeti de büyüyor.

1.200 liralık fark açılmasın

Asgari ücret zammından önce asgari ücretli işçiyle en düşük emekli aylığı arasında bin 200 liralık bir fark vardı. Asgari ücret 2 bin 826 lira, en düşük emekli aylığı da Hazine’nin aradaki farkı ödemesiyle birlikte bin 626 lira düzeyinde bulunuyordu. Şimdi yeni yıldan itibaren bin 200 liralık farkın korunması halinde bile en düşük emekli aylığına bin 427 lira zam yapılarak en az 3 bin 53 lira civarına yükseltilmesi gerekiyor.

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