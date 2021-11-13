Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Çalışanların gözü asgari ücret zam oranında…

Asgari ücret zammı tüm çalışanların 2022 yılı maaşlarını etkileyecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022’de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için aralık ayında masaya oturacak. Perakendeciler, asgari ücretten alınan vergi yüzde 10 azaltılırsa, işverenden de yüzde 25 zam ile toplam yüzde 35’lik zam yapılabileceğini ortaya koydu.

Hükümet kanadından yapılan açıklamalar çalışanlarda asgari ücret zam oranı beklentilerini yükseltti. Asgari ücret zammı toplantılarının Aralık ayında başlaması beklenirken, Bakan Vedat Bilgin, asgari ücretten vergi alınmaması yönünde bir çalışmaları olduğunu duyurdu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bilgin, asgari ücretten vergi alınmaması yönünde bir çalışmaları olduğunu söylerken, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için ise maliyet çalışması yaptıklarını aktardı.

Bilgin, asgari ücret için aralık ayının ilk haftasında tarafların bir araya geleceğini belirterek “Burada rakam veremem ama asgari ücret ilgili toplumumuzun bugün karşı karşıya bulunduğu enflasyon sorununu, özellikle asgari ücretle çalışanların üzerindeki yükü alacak bir çalışma olacağını düşünüyorum” dedi.

“Önümüzde olan konuların başında asgari ücret geliyor” diyen Bilgin, “Diğer bakanlıklarla ve kurumlarla bir araya gelip paylaşacağız. Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz” diye konuştu.

Asgari ücret tespitine ilişkin kamuoyu araştırması yapıldığını belirten Bilgin, bu kapsamda çalışan sayısına göre işverenler, profesyonel yöneticiler, çalışan işçiler ve asgari ücret dışında maaşla çalışan kişilerle anketler yapılacağını anlattı.

2 bin 500 kişiyle anket yapılacağını söyleyen Bilgin, “Bu çalışma üniversiteler aracılığı ile yürütülüyor. Asgari ücret için bir hedef var, çalışma sürüyor. Aralıkta komisyon toplanacak. Anket çalışmasına ilişkin de kamuoyuna bilgi verilecek. Hangi meslek gurubu ne bekliyor, hayat standartları neler, ücret durumları nasıl tüm bu beklenti ve detaylar araştırmada var” diye konuştu.

Asgari ücret toplantıları geçtiğimiz yıllarda Aralık ayında başlayıp son haftasına kadar devam etti. Bu yıl da görüşmelerin Aralık ayında başlaması bekleniyor.

‘YÜZ GÜLDÜRECEK ASGARİ ÜCRET’

2002-2021 yılları arasında asgari ücrete sadece 3 sene enflasyondan daha düşük zam yapıldı. Diğer tüm yıllarda ise az farkla da olsa asgari ücret enflasyon artışından daha fazla zamlandı. Hali hazırda TÜİK’e göre yıllık enflasyon yüzde 20’ye dayanmış durumda. Gerçek enflasyon ise bu rakamın çok üzerinde…

AKP 7 Haziran 2015’deki seçim öncesi asgari ücrette artışa yönelik özel bir vaatte bulunmamış, ancak Kasım 2015’te yeniden gerçekleşen seçimlerde asgari ücretin 1300 liraya çıkarılacağını açıklamıştı.

2016 yılında uygulanacak asgari ücrete 2015 yılı sonunda net yüzde 33.5’luk bir artış yapılmıştı. Bu yıl da çalışan cephesinde beklenti böyle bir artışın gerçekleşmesi.

Pazarlık masasına çalışanlar adına oturacak Türk-İş’in Genel Başkanı Ergün Atalay konuyla ilgili olarak “Asgari ücretli 7 milyon insan var. Asgari ücret, ‘Bu ücretin altında işçi çalıştıramazsın’ demek. Bu ücret 12 kalemi ilgilendiriyor. İnsanlar bu ücretle geçinmeye mahkum durumda. Bu ücretle 10 gün geçinemezsiniz. Asgari ücret önümüzdeki dönem hiç olmadığı kadar önemli. 45 senedir asgari ücreti konuşuyoruz. Bu sene 45 seneye bedel bir sene. Onun için toplumu tebessüm ettirecek, toplumu memnun edecek, bizim razı geleceğimiz bir tablo çıkarsa biz de altına imza atarız” dedi.

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PATRONLAR NE DİYOR?

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret konusunda başta Türk-İş olmak üzere işçi konfederasyonları, işveren kuruluşları, 81 ildeki işletme ve temsilcileriyle sıkı bir istişare halinde olduklarını belirten Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) “Bizim için tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte büyüyebilmek esas. Çalışma arkadaşlarımızın hayat kalitesini kalıcı şekilde artıracak ve büyük küçük bütün işletmelerimize değer katacak her türlü kararın en büyük destekçisiyiz. Bu yaklaşımla ortaya koyacağımız toplam fayda odaklı çalışmalarımızı komisyona sunmaya hazırlanıyoruz. Bu sene asgari ücret için gerek küresel enflasyon, gerek ülkemizin rekabetçiliğini etkileyen diğer faktörler de değerlendirilerek optimal ve akılcı seviyede uzlaşı sağlayacağımıza inancımız tamdır” değerlendirmesini yaptı.

TİSK Yönetim Kurulu, birinci önceliklerinin her zaman olduğu gibi ülkenin ve çalışanların sürdürülebilir refahı olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

“Bu yıl, asgari ücret müzakereleri küresel boyutta devam eden olağanüstü ekonomik şartların gölgesinde gerçekleşecek. Refah seviyelerini, istihdamı korumak, ilave istihdam ve yeni yatırım oluşturmak, salgında zor durumda kalan sektörlerin üzerindeki baskıyı azaltmak için dönemin koşullarını ve uzun vadeli ekonomik etkileri dikkate alan, dengeli bir asgari ücretin belirlenmesini bu yıl her zamankinden de önemli buluyoruz.”

Asgari ücrette çoğu zaman yılın ilk yarısında ve ikinci yarısında iki farklı asgari ücret uygulanıyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı hesaplamalarda yılın ortalamasını alıyor ve ekonomi dünyasında bu hesap esas alınıyor.

Hükümet kanadından yapılan açıklamalar çalışanlarda asgari ücret zam oranı beklentilerini yükseltti. Asgari ücret zammı toplantılarının Aralık ayında başlaması beklenirken, Bakan Vedat Bilgin, asgari ücretten vergi alınmaması yönünde bir çalışmaları olduğunu duyurdu.

KOMİSYON GELECEK AY TOPLANACAK

Asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümeti temsil eden 5’er kişiden oluşan 15 kişilik komisyon belirliyor. Aralıkta toplanan komisyonda kararlar oyçokluğuyla alınıyor. Ancak, hükümetin oyu belirleyici oluyor.

GENİŞ BİR KESİMİ İLGİLENDİRİYOR

Asgari ücret yalnızca asgari ücret alanları ilgilendirmiyor. Öncelikle asgari geçim indiriminden dolayı tüm çalışanlar az ya da çok asgari ücretten etkileniyor.

Bunun yanı sıra, işsizlik maaşı bağlananlar, 65 yaş aylığı alanlar, herhangi bir işte çalışmadıkları için Genel Sağlık Sigortası GSS) primini kendi ödeyenler, isteğe bağlı sigortalılar, erken emekli olmak için borçlanma yapmak isteyenler, sosyal güvenlik primi ödeyen işverenler ve Bağ-Kur’lular ile bireysel emeklilik sistemine (BES) para yatıranlar yeni belirlenecek asgari ücretten doğrudan etkileniyor.

ASGARİ ÜCRETTE 2010’DAN BU YANA DEĞİŞİM

YÜZDE 25 ZAM OLABİLİR

TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç asgari ücrete yüklü zam öngördü. Altınsaç şöyle konuştu: “Asgari ücret zammının enflasyona bir takım etkileri olacak. Ben yüklü bir asgari ücret zammı yapılacağını, 2016’daki gibi yüzde 25 civarında ve hatta üzerinde olacağını düşünüyorum. Asgari ücret zammı piyasada çok konuşuluyor ve şirketler kendilerini buna göre ayarlıyor.”