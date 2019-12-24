Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? İşte asgari ücrette son durum…

Asgari ücret zammı için görüşmeler son viraja girdi. Gerçekleştirilecek dördüncü görüşme ardından 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret belirlenecek. Şu ana kadar TÜİK, işveren ve işçileri temsil eden sendikalar tarafından çeşitli rakamlar telaffuz edildi. Asgari ücret zammı, komisyonun dördüncü toplantısının ardından netleşecek.

İŞVERENLERİN SENDİKASI TİSK: ASGARİ ÜCRET DENGELERİ GÖZETİLEREK BELİRLENMELİ

Erdoğan’un bu açıklamasının ardından Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu’ndan bir açıklama geldi. TİSK, ülkedeki mevcut ekonomik tablonun üretim, istihdam ve rekabet edebilirlik açısından vergisini düzenli ödeyen, çalışanın sigorta primini düzenli yatıran işletmelerin varlığını sürdürebilmesini gerekli kıldığını belirterek, yeni asgari ücretin dengeler gözetilerek belirlenmesinden yana olduklarını bildirdi.

TİSK açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

“Ülkemizin bugün ulaştığı ekonomik değerde, işçinin de işverenin de çok büyük payı var. Çalışanların yaşam koşullarının da farkındayız. Gönül ister ki tüm ücretler yükselsin. Ancak, gerçekçi ve stratejik bakış açısı ile yeni yatırım çekmemiz için, yanı başımızdaki ülkelere yatırım kaptırmamak için, makul ve dengeli bir asgari ücretin tespit edilmesi elzem.”

İŞÇİLERİ TEMSİL EDEN SENDİKALARDAN ORTAK AÇIKLAMA: 2 BİN 578 TL’DEN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK yaptığı ortak açıklamada asgari ücret pazarlıklarında 2.578 TL’den geri adım atmayacaklarını ifade ettiler.

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI: 2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrette, Yeni Ekonomi Programı’na göre 2020 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 oranında artış yapılırsa, brüt asgari ücret 2 bin 775 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 191 TL’ye çıkabilir.

Merkez Bankası enflasyon raporunda ve YEP’te 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 seviyesinde bulunuyor. Komisyon bu oranı esas alırsa brüt asgari ücret 2 bin 865 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 262 TL’ye yükselir.

Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 222 TL’ye çıkar.

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