Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? İşverenler, işçiler ve TÜİK asgari ücret önerileri sundu

Yüksek enflasyon nedeniyle geçim sıkıntısının arttığı son dönemde vatandaşların gözü, kulağı asgari ücret toplantılarına çevrildi. 2020 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesine ilişkin aralık ayının ilk haftasında başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının üçüncüsü 17 Aralık günü yapıldı. Sözcü Gazetesi yazarı Sezgin Özcan, asgari ücret zammı görüşmelerindeki son durumu yazdı. İşte Sezgin Özcan’nın kaleminden asgari ücrette son durum…

TÜİK ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİNİ AÇIKLADI

Bu süreçte asgari ücret tutarına ilişkin ilk açıklama TÜRK-İŞ tarafından yapıldı ve 2.578 TL istedi. İkinci açıklama TİSK’ten geldi ve devletin verdiği asgari ücret desteğinin 200 TL’ye çıkarılması koşuluyla en fazla 2.262 TL olmalı dedi.

Üçüncü toplantıda TÜİK asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını komisyonla paylaştı ve bir işçinin asgari geçim tutarını ağır statüdeki işlerde 2.331 TL, orta statüdeki işlerde 2.086 TL, hafif statüdeki işlerde ise 1.940 TL olarak açıkladı.

SON TOPLANTIDA BELLİ OLACAK

Dananın kuyruğu önümüzdeki hafta kopacak. 2020 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılacak dördüncü toplantıda belirlenecek.

Yazının devamını okumak için tıklayınız…