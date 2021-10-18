Asgari ücrete emekli çağrısı

Hak-İş Sendikası, asgari ücret zammının emeklilere de uygulanması ve en düşük emekli aylığının asgari ücrete eşitlenmesi önerisinde bulundu.

Erdoğan SÜZER

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücret tespit komisyonuna emekli temsilcilerinin de katılması, zam oranlarının emeklilere de uygulanması ve en düşük emekli aylığının asgari ücrete eşitlenmesi önerilerinde bulundu. Komisyonda işçiye destek verme adına çağrı gelmesi halinde Türk-İş ile işbirliğine hazır olduklarını da belirten Arslan, işverenlere, “Bu yıl şartlar ne olursa olsun zam konusunda cömert olun” çağrısı yaptı.

Arslan, asgari ücret tespit komisyonuna işçi adına sadece Türk-İş’in katıldığını, Hak-İş ve diğer işçi temsilcilerinin dışarıda kaldığını ifade ederken, “Komisyonda Türkiye’nin en büyük toplu iş sözleşmesi yapılıyor. Ancak ne yazık ki demokratik bir temsil yapısı yok. İşçilerin daha geniş bir katılımla temsil edilmesi, işçiler dışında örneğin emeklilerin de bu komisyonda temsilcisinin olması gerekir. Memur emeklilerine nasıl ki toplu sözleşme zammı yansıtılıyorsa aynı şekilde komisyondaki asgari ücret zammı da diğer emeklilerin aylıklarına yansıtılmalı. En düşük emekli aylığı asgari ücret kadar olmalı” dedi.

İSTİHDAMSIZ BÜYÜYORUZ

Mahmut Arslan, Türkiye’nin üretim ve ihracatının arttığını, ancak istihdamsız bir büyüme yaşandığını söyledi. İhracattaki artışın iç piyasada fiyatların yükselmesini de beraberinde getirdiğini belirten Arslan, “Gerekirse ihracatı biraz yavaşlatıp iç piyasa fiyatlarını kontrol altına almak gerekir. Salt ihracattan elde edeceğimiz gelire odaklanamayız” dedi.

ASGARİ ÜCRETE İTİRAZ HEP TOBB’DAN GELİYOR

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücret artışlarını büyük işletmelerin kolay göğüslediğini, küçük ve orta boy işletmelerle esnaf kesiminin ise doğrudan etkilendiğini, bu nedenle asgari ücret zamlarına en büyük itirazın her dönem TOBB’dan geldiğini söyledi. Arslan, kırılgan bir yapıda borçlanmayla işlerin yürüdüğü bir ülkede sorunları çözmenin zor olduğunu, işverenlerin daha fazla üzerine gidilmesi halinde işsizlik riskinin arttığını ifade etti.

Türkiye’nin en önemli sorunlarının arasında kayıt dışı ekonomi ve istihdamın geldiğini vurgulayan sendikalardan, örgütlü çalışmayı destekleyen uygulama olan “Beyaz Bayrak” çağrısı geldi. TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve TİSK olarak Ortak Paylaşım Forumu 2021 sonrası yapılan ortak açıklamada sektörlerin ve ülkenin refahının sosyal diyalog ile çözüleceğine işaret edilerek “birlikte mümkün” mesajı verildi. Açıklamada “Sendikal örgütlülüğün olduğu işyerlerinde kayıt dışı istihdamın olamayacağı gerçeğinden hareketle, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren kayıtlı ve örgütlü işletmeleri destekleyecek ve bu işletmeleri ayrıştıracak ‘Beyaz Bayrak’ uygulamasının bu sene içinde hayata geçirilmesi ortak beklentimizdir” denildi.

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