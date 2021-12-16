Asgari ücretin 132 doları bir ayda buhar oldu

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrette refah dedi ama… Son 1 aydır 4 bin TL olarak telaffuz edilen asgari ücret, geçen sürede 403 dolardan 271 dolara kadar geriledi. Yılbaşında asgari ücret 383 dolar ediyordu.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zammın belli olmasını beklerken, Asgari Ücret Komisyonu’ndaki görüşmelerin tıkanması işçilerin moralini bozuyor. Artan enflasyon ve döviz kurları nedeniyle zammın oranı merak konusu olurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in daha önce asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

14 Kasım Pazar günü bir açıklama yapan Bilgin, asgari ücreti enflasyonun üzerinde bir refah düzeyine taşıyacak bir anlaşmanın Asgari Ücret Komisyonu’ndan çıkacağını belirtmişti. O dönemde asgari ücret için 4 bin TL telaffuz ediliyordu. Bu rakam o tarihte 9.91 TL olan dolar kuru üzerinden hesaplandığında asgari ücret 403 dolara denk geliyordu. Oysa dün dolar 14.75 TL’yi aşarken, 4 bin TL ile alınabilen dolar 271’e kadar indi. 4 bin TL’lik asgari ücret işçinin cebine girmeden dövizdeki dalgalanma nedeniyle 132 dolar şimdiden buhar oldu.

EN AZ 6 BİN LİRA GEREKİYOR

Şu anda asgari ücret 2 bin 825 TL ve yılbaşında bir asgari ücret ile 383 dolar alınabiliyordu. Dün itibarıyla bu rakam 191 dolara kadar geriledi. Bakan Bilgin’in refah vadettiği dönemdeki 403 dolarlık asgari ücret için de en az 5 bin 950 TL’lik seviye belirlenmesi gerekiyor. 9 Kasım’da da kabine toplantısı sonrasında konuşan Bakan Bilgin, asgari ücretten vergi alınmaması yönünde bir çalışmaları olduğunu söylemişti. Asgari ücret görüşmelerinin vergi oranı nedeniyle tıkandığı ifade ediliyor.

‘Asgari ücreti bu eller belirlesin’

7 milyona yakın asgari ücretle çalışan, zamlı maaşın belirlenmesini sabırsızlıkla bekliyor. Ancak Asgari Ücret Komisyonu’nun toplantısı belirsiz bir tarihe ertelendiği için vatandaşlar duruma tepkili. Sosyal medyada emekçilerin fotoğraflarını paylaşan vatandaşlar, asgari ücreti işçilerin belirlemesi gerektiğini vurguluyor. Çalışmaktan nasır tutan bir eli paylaşan kullanıcılar “Asgari ücreti bu eller belirlesin” notunu paylaşıyor.