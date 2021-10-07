Asgari ücretli yılın 122 günü vergiye çalışıyor. CHP, asgari ücretin vergi dışı bırakılması için kanun teklifi hazırladı.

Başak KAYA

Asgari ücret üzerindeki vergi yükü giderek artıyor. Brüt asgari ücretin yüzde 34’ü vergiye gidiyor. Asgari ücretlinin eline brüt asgari ücretin sadece yüzde 66.6’sı net harcanabilir gelir olarak geçiyor. Asgari ücretli, 365 günün 122 günü, vergi ve kesintiler için çalışıyor. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, hazırladığı kanun teklifi ile 2 bin 825 lira olan asgari ücret üzerindeki vergi yükünün azaltılmasını istedi ve “Sosyal devlet ilkesi gereği asgari ücretten vergi alınmamalı. Anayasaya göre herkes gücüne göre vergilendirilmeli. Vergide adaletin sağlanması için asgari ücret vergi dışı bırakılmalı” dedi.

Gök’ün teklifinin gerekçesinde ‘’Çalışan bir kişinin kendisi ve ailesinin onurlu bir şekilde yaşayabilmesi için gerekli olan gelir olarak tanımlanan asgari ücret, günümüzde sosyal devlet ilkesi kapsamında pek çok ülkede uygulanmaktadır” denildi ve şu görüşlere yer verildi:

VERGİ DIŞI BIRAKIN

“Asgari ücret, iktidarların yanlı vergilendirme politikalarından olumsuz etkileniyor. Bu durum çalışanların reel gelirinin azalmasına yol açarken, kayıt dışı istihdamın da artmasına neden oluyor. Bu nedenle zaten zor koşullar altında yaşamlarını idame ettirmek zorunda kalan dar gelirlilerin insaflı ve adaletli bir şekilde vergilendirilmesi gerekmektedir. Adaletli bir vergileme ise yükümlülerin mali güçlerinin vergilendirmede gözetilmesi halinde mümkündür. Vergilemede adaletin sağlanması için asgari ücretin vergi dışı bırakılması gerekir.”

Dünya Bankası, sonbahar ekonomik görünüm güncellemesinde, Türkiye’de 2020 yılında 2019’a göre 1.6 milyon daha fazla yoksul insan bulunduğunu açıkladı. Bu seviyenin son 8 yılın zirvesi olduğunu belirten bankaya göre Türkiye’de yoksul sayısı 2020’de 10 milyon 171 bine yükseldi. Raporun Türkiye sayfasında kırılganlıkların ön plana çıkarılması dikkat çekti. Raporda Türkiye’de üretkenliğin düştüğü, büyümenin kredi paketleri ve iç talebe dayalı gerçekleştiği, bunun da kırılganlıkları güçlendirdiği belirtildi.