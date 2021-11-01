Asgari ücretle ilgili tartışma alevlendi

Sanayicilerin, ‘Asgari ücreti tuzu kurular belirliyor’ eleştirisine tepki gösteren Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak, “İstiyorlar ki sendika olmasın, işçiler karın tokluğuna çalışsın” dedi.

Erdoğan SÜZER

Önümüzdeki yılın asgari ücretini belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu henüz çalışmalarına bile başlamadan, taraflar arasındaki tartışmalar sertleşiyor. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ile Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir’in asgari ücret komisyonunun temsil yapısına ilişkin eleştirilerine Türk-İş’ten sert yanıt geldi. Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, patronların işçileri daha fazla sömürmek ve boğaz tokluğuna çalıştırmak için asgari ücret eleştirilerini başlattıklarını söyledi. Hak-İş Başkanı Arslan, asgari ücret komisyonunda işçi haklarının sadece Türk-İş ile savunulamayacağını söylemiş, bu sözlere ASO Başkanı Özdebir, “Türkiye’de asgari ücreti, asgari ücretle hiçbir ilgisi olmayan ‘tuzu kuru’ işçi ve işveren sendikaları belirliyor” sözleriyle destek vermişti.

ONLAR EMEKÇİ

Bu eleştirilere sert yanıt Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak’tan geldi. Kavlak, “Bir sanayi odası başkanı diyor ki, ‘Bu ülkede asgari ücreti tuzu kurular belirliyor.’ Kime diyor? Bize diyor, bize. Türk-İş’e diyor. Yahu Sayın Başkan senin o tuzu kurular dediğin sanayici, tüccar falan değil onlar emekçi, emekçi” diye eleştirdi. Kavlak, “Karnını doyurmak için kâğıt toplayan emekçilerden, pazarda atılmış yiyecekleri toplayan yoksullara kadar mücadele ederiz. Bunlar sendikasız bir ortam istiyorlar” dedi.

Pevrul Kavlak, ASO Başkanı Özdebir’in, bölgesel ve sektörel asgari ücret önerilerine de sert çıktı. Kavlak, “Asgari ücret bölgesel olsun, sektörel olsun, daha düşük olsun. Olsun da olsun diyorlar. Peki doğalgaz, elektrik faturaları, ekmeğin fiyatı, benzinin, mazotun fiyatı da bölgesel olsun mu? Yok, olmasın, derler. Niye? Çünkü onlar olursa beylerin karları düşecek, pastaları küçülecek. Patronların asıl derdi işçilerine asgari ücret bile vermemek” dedi.