AsgarI ücretli kiraya mahkum

İstanbul’daki bir evin ortalama konut kredisinin aylık taksit tutarı 5 bin 884 lira ile 6 bin 377 lira arasında. Asgari ücretlinin bu şartlarda ev alması neredeyse imkansız.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

Günden güne artan hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı, dar gelirli vatandaşın ev alma ihtimalini de ortadan kaldırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi‘ne (İBB) bağlı çalışan İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre, ortalama konut kredisinin aylık taksit tutarı 5 bin 884 lira 13 kuruş ile 6 bin 377 lira 92 kuruş arasında değişiyor. Bu ödeme yükü de aylık asgari ücretin 2.08 katı ile 2.25 katına denk geliyor. İPA tarafından hazırlanan “Konut Sorunu Araştırması: İstanbul’da Mevcut Durum ve Öneriler Raporu”, konut sahibi olmayan alt gelir grubundan haneler bakımından konuta erişimi zorlaştıran hususları ortaya koydu.

Araştırmaya göre; yüksek birim maliyetleri, yüksek faizler ve enflasyon sebebiyle ortaya çıkan ödeme yükü ev sahibi olamamanın önündeki en büyük engel. 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında 647 İstanbullu ile yapılan araştırmaya göre, İstanbulluların yüzde 28’i kiralık konutlarda, 62’si ise mülkiyetine sahip olduğu konutlarda yaşıyor.

KİRALAR DA YÜKSEK

Ev sahibi ve kiracılardan oluşan katılımcıların yüzde 95.1’i İstanbul’daki genel kira fiyatlarını yüksek bulurken, kirada oturan katılımcıların yüzde 41.4’ünün koronavirüs salgını ile başlayan dönemde kirasını ödeyemediği veya aksattığı görüldü. Son 1 senede evini değiştirenler dışarıda tutulduğunda İstanbul’da ortalama kira bin 541 TL iken, bu dönemde kiralık ev tutanların ortalama kirasının yüzde 66 artışla 2 bin 561 TL olduğu ortaya çıktı.

Yaşam maliyeti yüzde 50.2 arttı

■ İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, attığı tweette “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK’in gerçek enflasyon rakamlarını milletten gizlediğini gözler önüne serdi. İstanbul’da yaşam maliyeti bir yılda yüzde 50.18 arttı” dedi.