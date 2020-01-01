Asgari ücretli yıllık brüt gelirinin üçte birini vergi olarak ödüyor

Aylık brüt maaşı 2 bin 943 lira olan bir asgari ücretli, 618.30 lirası kaynağında kesilen vergi ve SGK primi, 354.13 lira da dolaylı vergi olmak üzere ayda 972.43 lira vergi ödeyecek. Yani yıllık 35 bin 36 liralık brüt gelirinin yüzde 33’ü, bir başka ifadeyle 11 bin 669 lirası vergiye gidecek ve eline sadece 23 bin 647 lira kalacak.

AGİ’SİZ YÜZDE 40’I BULUYOR

Vergi uzmanı ve Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ozan Bingöl’ün memleketinden İstanbul’a çalışmaya gelmiş bekar bir asgari ücretli üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, asgari ücretli bu yıl 365 günün 120 gününü, devlete vergi ödemek için çalışacak. Bu yetmezmiş gibi bir de yıl sonuna doğru vergi dilimine girecek.

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dikkate alınmazsa vergilerin brüt maaşa oranı yüzde 40’ı buluyor. Asgari ücretlinin 30 gün boyunca emek, ter, çile çekip hak ettiğinin altında bir ücret alıp onun yarıya yakınını geri vermek zorunda kaldığını vurgulayan Bingöl, “Bir asgari ücretlinin İstanbul’da geçinebilmesinin bilimle izahı mümkün değildir. Çünkü geçinmekten kastımız, insan onuruna yakışır bir yaşam sürmesidir” dedi. Önemli olanın vergiyi harcayandan değil, kazanandan toplamak olduğunu vurgulayan Bingöl, “Vergi zaten tabanda, önemli olan tavana yaymak” dedi.

BU SİSTEM DEĞİŞMELİ

Bu sistem böyle devam ettiği sürece işçinin, emekçinin, asgari ücretlinin payına yoksulluk, imtiyazlı bir grubun payına ise tüketemeyecekleri kadar zenginlik düşeceğine dikkat çeken Ozan Bingöl, “Unutmamak gerekir ki, ülkemizde en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun gelirden aldığı pay yüzde 47.6 iken, en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun aldığı pay yüzde 6.1’dir. Bugüne kadar vergiden payına düşeni alanlar, gelirden de paylarına düşeni almalılar, aksi halde bu sistem sürdürülebilir olmayacaktır” diye konuştu.