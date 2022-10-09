Asgari ücretlinin sofrası da küçüldü

“Milletin Geçim Derdi” çalışması yapan İYİ Partili Dikbayır, aldığı ürünlerin bir bölümünü kasada bırakmak zorunda kaldı.

■ Cem YILDIRIM

Asgari ücretlinin alım gücü, 4 bin 253 liralık dönemin bile gerisinde kaldı. CHP Genel Başkan yardımcısı Veli Ağbaba, “Yılın ilk yarısı için belirlenen 4 bin 253 TL asgari ücret, alım gücü olarak 5 bin 500 liralık asgari ücretin üzerinde” dedi. İktidarın önce yaz aylarında şimdi de yılbaşından sonra enflasyonun düşeceğini savunduğunu belirten Ağbaba şu bilgileri verdi: “Fiyatlar ikiye katlandı. Ekimde asgari ücretlinin alım gücü ocak ayına göre patateste 283 kilogram, domateste 140 kilogram, kuru soğanda ise 130 kilogram azaldı. Asgari ücretlinin sofrasındaki temel bakliyat ürünlerindeki kayıp, ocak ayına göre yükseldi. 4 bin 253 TL asgari ücretle ocak ayında 287 kilogram pirinç alınırken, ekim ayında 5 bin 500 TL asgari ücretle 161 kilograma düştü. Bulgurda kayıp 182 kilogram, nohutta 46 kilogram, kuru fasulyede ise 41 kilogram oldu.”

314 yumurta eksildi

Asgari ücretlinin alım gücünün her geçen ay azalmaya devam ettiğini belirten Veli Ağbaba şöyle devam etti: “Ocak ayında 4 bin 253 TL asgari ücretle 2 bin 933 adet yumurta alınabilirken ekim ayında 2 bin 619 adet alınabiliyor. Kayıp 314 adet oldu. 4 bin 253 TL asgari ücretle ocak ayında 773 paket makarna alabilen asgari ücretli ekim ayındaki ise 511 pakete geriledi.”