Asgari ücrette ikinci görüşme öncesi Türk-İş’ten ilk açıklama

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Bugüne kadar resmi bir rakam söylememeye gayret ettik ama kamuoyunda oluşan beklentiler belli. Toplumun beklentisi yüksek. Ülkeyi yönetenler önümüze makul, mantıklı bir rakam getirirlerse evet deriz. Aksi halde evet dememiz mümkün değil” dedi.

Sozcu.com.tr

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmelerinin ikincisi bugün 14:00’te Türk-İş ev sahipliğinde başladı.

Bu sene, tarihte görülmeyecek şekilde toplumun her kesiminin asgari ücretin ne olacağını merak ettiğine dikkat çeken TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, “Bugüne kadar resmi bir rakam söylememeye gayret ettik ama kamuoyunda oluşan beklentiler belli. Ülkeyi yönetenler önümüze makul, mantıklı bir rakam getirirlerse evet deriz. Aksi halde evet dememiz mümkün değil” dedi.

‘TOPLUMUN BEKLENTİSİ YÜKSEK’

Atalay, “Zaten vergiyle ilgili sıkıntımız var. Ocakta aldığımız ücretin yaklaşık yüzde 25’ini aralık ayına gelince alamıyoruz” dedi.

“Bakan beye rakamı söyledik, Cumhurbaşkanı da biliyor” diyen Atalay, şöyle devam etti:

“Arzumuz, bir an evvel önümüze makul bir rakamın konmasıdır. Toplumun beklentisi yüksek, insanların mutlu olacağı, tebessüm edeceği bir rakama imza atmak istiyoruz.”

Öte yandan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı ise 9 Aralık’ta TİSK’te yapılacak.

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