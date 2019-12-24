Asgari ücrette son durum: Asgari ücret 4. toplantı ne zaman?

Türkiye’de yaklaşık 8 milyon kişi geçimini asgari ücretle sağlıyor. Enflasyonun sürekli yükselmesi vatandaşların geçimini her geçen gün biraz daha zorlaştırırken işçiler insani şartlarda yaşayabilmek için asgari ücrete yapılacak zammın beklentilerini karşılamasını istiyor. Asgari ücreti, yasa gereği 5’er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat’ın verdiği bilgilere göre komisyonun 4. toplantısı 25 Aralık tarihinde yapılması bekleniyor.

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

TÜİK, asgari ücret pazarlıklarının başlaması bakımından önemli olan, bir işçinin asgari geçim tutarını ağır statüdeki işlerde 2.331, orta statüdeki işlerde 2.086, hafif statüdeki işlerde ise 1.940 TL olarak açıkladı.

Asgari ücrette, Yeni Ekonomi Programı’na göre 2020 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 oranında artış yapılırsa, brüt asgari ücret 2 bin 775 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 191 TL’ye çıkabilir.

Merkez Bankası enflasyon raporunda ve YEP’te 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 seviyesinde bulunuyor. Komisyon bu oranı esas alırsa brüt asgari ücret 2 bin 865 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 262 TL’ye yükselir.

Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 222 TL’ye çıkar.

SENDİKALARDAN ORTAK AÇIKLAMA

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK yaptığı ortak açıklamada asgari ücret pazarlıklarında 2.578 TL’den geri adım atmayacaklarını ifade ettiler.

PATRONLARDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Bir açıklama Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu’ndan geldi. TİSK, ülkedeki mevcut ekonomik tablonun üretim, istihdam ve rekabet edebilirlik açısından vergisini düzenli ödeyen, çalışanın sigorta primini düzenli yatıran işletmelerin varlığını sürdürebilmesini gerekli kıldığını belirterek, yeni asgari ücretin dengeler gözetilerek belirlenmesinden yana olduklarını bildirdi.

Geçen yılki yüzde 26’lık artışta işverenler olarak kendilerinin de katkı verdiği anımsatılan TİSK açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

“Ülkemizin bugün ulaştığı ekonomik değerde, işçinin de işverenin de çok büyük payı var. Çalışanların yaşam koşullarının da farkındayız. Gönül ister ki tüm ücretler yükselsin. Ancak, gerçekçi ve stratejik bakış açısı ile yeni yatırım çekmemiz için, yanı başımızdaki ülkelere yatırım kaptırmamak için, makul ve dengeli bir asgari ücretin tespit edilmesi elzem.”