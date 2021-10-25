Asgari ücrette vergi kalkmalı

Her yerden zam yağarken açlık sınırının altındaki asgari ücret ile yaşamak imkansız hale geldi. Uzmanlar yüzde 20 zammın bile yeterli olmayacağını, vergi ve kesintiler kaldırılırsa zamsız asgari ücretin 750 TL artacağını söylüyor.

Özlem Ermiş BEYHAN

Her yerden zam yağarken sabit gelirli enflasyonun en ağır darbelerini üst üste alıyor. Açlık sınırının altındaki asgari ücret ile yaşamak imkansız hale gelmiş durumda, asgari ücret üzerindeki vergi ve kesintilerin kaldırılması çağrısı yapılıyor.

GIDADAN KISILIYOR

Son dönemde ortalığı kasıp kavuran Kore dizisi Squid Game’de bir grup borçlu insana bir dizi oyun oynatılıyor ve kazanana para ödülü vaat ediliyor.

“Asıl imkansız oyun Türkiye’de, kolaysa gelip 1 ay asgari ücretle geçinsinler” yorumları yapılırken, Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, “Asgari ücretli artık gıdasından kısıyor, büyükşehirleri bırakın köyde bile açlık sınırının altında kalan bir rakam olan 2.825 TL ile 4 kişilik bir ailenin ay sonunu getirmesi imkansız” ifadesini kullandı.

Aralık ayı beklenmeden asgari ücretin artırılması gerektiğini belirten Doç. Dr. Aziz Çelik, “Enflasyonun yükü tamamen sabit gelirlinin üzerinde. Asgari ücretli, çaresizlik içinde borçlanarak bu süreci geçirmeye çalışıyor. Aralık’ta asgari ücrete % 20 zam gelse bile kaybı karşılamayacak, iktidarın asgari ücretten vergi ve kesintileri kaldırması, işverene yaptığı gibi prim desteği vermesi gerekiyor. Bu yapılsa şu an zam olmadan asgari ücret yaklaşık 750 TL artar” dedi.

Asgari ücretli yükselen ısınma faturaları ile kabus gibi bir kışa doğru ilerliyor. Her tür maliyet artışı fiyatlara anında yansıyor ancak maaş 1 yıl boyunca aynı kalınca yük, asgari ücretlinin sırtına yükleniyor.

DAHA SIK ARTMALI

Doç Dr. Aziz Çelik, asgari ücretten de düşük emekli maaşı alanların ve tüm sabit gelirlilerin de çaresizlik içinde olduğunu vurgulayarak asgari ücretin yüksek enflasyon dönemlerinde memur-emekli maaşı gibi yılda en az 2 kez artması gerektiğini belirtti. Çelik, aralık ayında yapılacak görüşmelerde asgari ücrete resmi enflasyon kadar bir artış gelse de bunun kayıpları karşılamayacağını ve daha etkin bir çözüme ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Kore dizisi Squid Game, 456 borç batağındaki insanın hayatları pahasına katıldıkları bir oyun dizisini gösteriyor. Verilen oyunları oynayamayanlar bunu yaşamlarıyla ödüyor. Bu ölümcül mücadelenin sona ermesi için tek koşul; çoğunluğun oyunu oynamayı reddetmesi… Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan asgari ücretlinin gelirinin artık en ucuzunu bile almayı karşılamadığını, karbonhidrat ağırlıklı beslenmeden başka çare kalmadığını söyledi. Turhan, asgari ücretlinin çocuklarını üniversitede okutmasının imkansızlaştığını vurguladı.