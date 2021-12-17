Asgari ücrette vergileri kaldıran teklif TBMM’ye sunuldu

Asgari ücrette damga ve gelir vergilerini kaldıran teklif TBMM’ye sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrette vergilerin kaldırılacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 asgari ücret rakamlarını açıklamıştı.

Asgari ücret 2022 yılı için net 4 bin 253 TL olmuştu. Asgari ücret artışı yüzde 50.54 seviyesinde gerçekleşmişti.

TEKLİF TBMM’DE

AKP, asgari ücrette damga ve gelir vergilerini kaldıran yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Teklifte “Vergide adalet ilkesinden hareketle çalışanların ekonomik durumlarına katkı sağlanması amacıyla asgari ücret vergi dışı bırakılarak gelir vergisi ve damga vergisi istisnası sağlanmaktadır” denildi.

ERDOĞAN DUYURMUŞTU

2022 yılı asgari ücreti açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrette vergilerin kaldırılacağını duyurmuştu. Erdoğan şunları söylemişti:

* Ülkemizde onlarca yıl asgari ücretin vergiden muaf tutulması yaşanmıştır. Yeni asgari ücret düzenlemesi ile birlikte on yıllardır konuşulan bu özlemi hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki yıl başından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisini kaldırıyoruz. Bu iki verginin kalkmasıyla işveren kesimini 450 TL ilave yükten kurtarıyoruz.

* Ülkemizin geleceğini ne yeminli faiz ve kur spekülatörleri, ne iç ve dıştaki Türkiye düşmanları, ne de bir avuç muhteris belirleyebilir. Bu ülkenin geleceğini 84 milyon hep birlikte biz belirleyeceğiz.

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