Ashley Graham 8 Mart’ı anlamlı bir fotoğrafla kutladı

Ocak ayında oğlu Isaac’ı kucağına alan model Ashley Graham, 8 Mart’ı anlamlı bir fotoğraf paylaşarak kutladı. Takipçilerini şaşırtan fotoğraf ise doğum anından bir kareydi…

32 yaşındaki büyük beden mankeni Ashley Graham, dikkat çekici bir paylaşıma daha imza attı. Rahat ve özgüvenli tavırlarıyla dikkat çeken ünlü model, her yaptığıyla takdir toplamaya devam ediyor.

Çiçeği burnunda anne Graham, geçen gün yolculuk esnasında süt sağması, markette oğlunun bezini değiştirmesi ve gittiği bir mekanda emzirmesiyle, kendini bu konuda geri çeken kadınlara ilham olmuştu.

“BU BENİM SAHİP OLDUĞUM EN BÜYÜK GÜCÜN YÜZÜ”

Dün Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla yine övgüleri toplayan Ashley Graham, 8 Mart’ı doğum esnasında çekilen bir fotoğrafla kutlamayı tercih etti.

Graham samimi paylaşımında, “Bu benim sahip olduğum en büyük gücün yüzü. Bildiğim en büyük acının, en büyük başarımın yüzü. Dünya Kadınlar Günü’nde, deneyimlediğimiz en büyük acı ve sınavların dışında, aynı zamanda güçlü ve her şeyi yapabilecek güçte olduğumuzu anlamalıyız” dedi.

Ünlü modelin bu paylaşımı kısa süre içinde 900 bine yakın beğeni topladı.