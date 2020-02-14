Ashley Graham oğlunu emzirirken çekilen fotoğrafını paylaştı

Dünyanın ilk büyük beden modeli olan Ashley Graham, bir aylık oğlu Isacc ile Brooklyn’de bir mekana gitti. Burada oğlunu emzirirken çekilen fotoğrafını ise sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaklaşık bir ay önce doğum yapan ünlü büyük beden modeli Ashley Graham, oğlu Isacc ile birlikte Brooklyn’de bir kafeye gitti. Burada oğlunu emziren Graham, kendinin de kahve içerken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

2011’den bu yana Justin Ervin ile evli olan Graham’ın bu paylaşımına bir milyonun üzerinde beğeni ve on binlerce yorum geldi.