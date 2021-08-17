Aşı muamması: Geri gönderiyorlar…

Bakanlığın MHRS üzerinden aşı önceliği verdiği 15 yaş üstü kişiler, randevu alıp gittikleri hastanelerin sistemlerinde, ‘öncelikli grupta yer almıyorsunuz’ denilerek geri gönderildiği ortaya çıktı. Çok sayıda kişinin bu şekilde aşı yaptıramadan evine döndüğü öğrenilirken, bakanlıktan henüz sorunun neden kaynaklandığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

ÜMIT TÜRK

Sağlık Bakanlığı 12 yaş üstü kronik hastalığı olanlar ile 15 yaş üstündeki tüm kişileri aşılama takvimine dahil ettiğini duyurmuştu.

Buna göre bu yaş kategorisinde yer alanlar e-nabız sistemi üzerinden randevularını alabiliyor. Ancak, randevusunu alıp hastaneye gidenlerin ‘adınıza aşı çıkmıyor’ denilerek geri gönderildiği ortaya çıktı.

Çok sayıda kişinin aynı sorunla karşılaştığı ve bu şekilde aşı yaptıramadığı öğrenildi.

SÖZCÜ’ye konuşan bir baba, 15 yaşındaki oğlu için e-nabız üzerinden ‘öncelikli gruptasınız’ uyarısı üzerine randevu aldığını ancak hastaneye gittiklerinde ‘adınıza sağlık bakanlığından aşı çıkmıyor’ denildiğini aktararak şöyle konuştu:

* 182’yi aramamı söylediler. 182’yi aradığımda ise, ‘Covid-19 pandemik aşılaması için öncelikli grupta değilsiniz’ yanıtını aldım. Arkamda yine babasıyla gelen 17 yaşındaki çocuğu da aynı gerekçeyle geri çevirdiler.

* 15 yaş üstü kızını aşıya götüren bir anne de Bu sabah hastanede, ‘bu yaş grubunu bakanlık iptal etti’ dediler.

* Boşu boşuna hastaneye gitmiş olduk. Ancak, hiçbir yerde haber yok. Bir açıklamada görmedik.

İstanbul Tabip Odası da, gelen şikayetler üzerine sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı:

* Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü aşı kampanyasında bugün: dün randevu alan 15 yaş üstü gençler ve 12 yaş üstü kronik hastalığı olan çocuklar bugün aşı için geldiğinde sisteme tanımlı değilsiniz diye geri çevriliyor.”

TABİP ODASI’NDAN TEPKİ

İstanbul Tabip Odası’da sosyal medya hesabından #yönetemiyorsunuz başlığı ile tepki gösterdi. Tabip Odası’nın açıklaması şöyle:

* Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü aşı kampanyasında bugün: dün randevu alan 15 yaş üstü gençler ve 12 yaş üstü kronik hastalığı olan çocuklar bugün aşı için geldiğinde sisteme tanımlı değilsiniz diye geri çevriliyor.

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