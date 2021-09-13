Aşı olmadı, virüse yakalanınca böyle seslendi: Çok pişmanım çok

Karabük’te yaşayan 54 yaşındaki Seher Öksüzoğlu, aşı olmadığından dolayı yakalandığı Covid-19 virüsünden yaşadığı ızdırabı ve çektiği acı ile böyle seslendi; “Kimse kimseyi kandırmasın, herkes aşısını olsun” dedi.

Vatandaşların dedikodularına inandığından çok pişman olduğunu kaydeden Seher Öksüzoğlu, 10 gündür solunum cihazına bağlı tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinden aşı olmayanları uyardı.

Hastanede kıvrananları ve yanında yatan hastanın kıvrana kıvrana nefessiz kalarak öldüğüne de şahit olduğunu anlatan 54 yaşındaki Seher Öksüzoğlu, gözyaşları içinde yeni dünyaya gelen 8 ve 15 günlük torunlarını bile göremediğini anlatarak, “Torunlarını yavrularını özleyen insan varsa aşılarını olsunlar” diyerek uyardı.

“HASTANEYE GELMESEYDİM ÖLMÜŞTÜM”

Karabük Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 10 gündür oksijen tüpüne bağlı olarak nefes alabildiğini kaydeden Öksüzoğlu, aşı olmadığını çok pişman olduğunu ifade ederek, “Herkes geç kalmadan aşısını olsun. 8 günlük torunumu göremedim. Boş, hiç bir şeyden haberim yok. 20 gündür çekiyorum. Nefes alamıyorum. Geç kalmışım kesinlikle. Hiç inanmasınlar, beni çok korkuttular, bir şeyler dediler. Ben yanıldım. Keşke olsaydım belki en azından hafif atlatırdım. Dedikodulara kimse inanmasın. Hastaneye gelmeseydim öldüydüm, nefesim gittiydi. Kimse inanmasın, aşılarını olsunlar. Çok pişmanım çok. Yaşlı anneme bakıyorum diye gidip aşımı olmadım. Eşim aşısını oldu, o hafif atlattı. Ben çok pişmanım. Torunlarını yavrularını özleyen insan varsa aşılarını olsunlar. Onlardan başka bir şey düşünmedim. Gittim geldim ama 10 gündür oksijen tüpüyle duruyorum. Ben kendi başıma nefes alamıyorum, gücüm kalmadı. Aşılarını olsunlar. Onun bunun lafına uyarak aşımı olmadığıma pişmanım. Aşı için kimisi hasta ediyor, öldürüyormuş dediler. Gerçekten ölüyordum bu sefer. Ölürsem aşıdan öleyim ne olur. Böyle çeke çeke ölmektense” dedi.

“HER ŞEYE ŞAHİT OLDUM BURADA”

Öksüzoğlu, başına gelmeyince anlamadığını da söyleyerek, “Allah düşmanına göstermesin. Yanımda bir teyze öldü, aldılar gitti. Gözümün önünde nefessiz kaldı, çırpına çırpına öldü. Her şeye şahit oldum burada. Hamile kadınları kıvrım kıvrım kıvranır gördüm. Her şeyi gördüm. Kimse aşıdan kaçmasın. Aşıdan başka çare yok” diye konuştu.

Gözyaşları içinde hastaneye yattıktan sonra torunu olduğunu da anlatan Öksüzoğlu, “Ben Cumartesi yattım, bir gün sonra torunum oldu göremedim, diğeri 15 günlük oldu onları göremedim, sadece fotoğraflarını görebildim. Herkes aşısını olsun, kimse kimseyi kandırmasın. Benim halimi görsünler burada cihaza bağlıyım” diyerek yaşadıklarını anlattı. (İHA)



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