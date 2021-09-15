Aşı olmayan doktor Manisa’da son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya’da özel bir hastanede görev yapan ve aşı olmayı kabul etmediği için corona virüsünden hayatını kaybeden Opr. Dr. Hasan Feyzi Katıöz(50) memleketi Manisa’da son yolculuğuna uğurlandı. Manisa AKP Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz’ün ağabeyi olan Dr. Hasan Feyzi Katıöz’ün eşinin de corona virüsü tedavisi gördüğü öğrenildi.

İlker KILIÇASLAN

Sakarya’da özel bir hastanede görev yapan Opr.Dr.Hasan Feyzi Katıöz, yaklaşık 20 gün önce bazı semptomlar göstermesi üzerine yaptırdığı corona virüsü testi pozitif çıktı. Evde tedavisi başlayan Opr.Dr.Katıöz’ün durumu ağırlaşması üzerine görev yaptığı hastanede yoğun bakım servisine alındı. 9 Eylül günü entübe Katıöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün hayatını kaybetti. Corona virüsten hayatını kaybeden doktor Katıöz’ün cenazesi, görev yaptığı hastanede tören düzenlendikten sonra memleketi Manisa’ya gönderildi.

AŞI YAPTIRMAMIŞ

Evli 5 çocuk babası doktor Hasan Feyzi Katıöz’ün, salgının başladığı ilk günden beri yapılan aşı uyarılarını dikkate almayarak aşı yaptırmadığı, eşinin de görev yaptığı hastanede corona virüsü tedavisi gördüğü öğrenildi.

MANİSA’DA TOPRAĞA VERİLDİ

Cenazesi Manisa’ya getirilen doktor Hasan Feyzi Katıöz için bugün Şehzadeler ilçesindeki tarihi Sultan Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazı öncesi vefat eden doktorun kardeşi olan Manisa AKP Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, ağabeyinin çocuklarıyla birlikte cenazesi başında taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına AKP Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Mehmet Ali Özkan, Tamer Akkal, Semra Kaplan Kıvırcık, AKP Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve çok sayıda partili katıldı.

Çocuklarının babalarının cenazesinin başından bir dakika bile ayrılmaması dikkatleri çekti. Vefat eden Opr.Dr. Hasan Feyzi Katıöz’ün cenaze namazını amcası olan emekli imam Ali Katıöz kıldırdı. Kılınan cenaze namazının ardından Katıöz’ün cenazesi Şehzadeler ilçesi Kırtık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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