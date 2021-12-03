Aşı olmayan genç imam coronaya yenik düştü

Yazan:
Alaturka Online
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Isparta’nın Aksu ilçesinde İmam hatiplik yapan Muhammet Hamza Çelenk Korona virüse yenik düştü.

Yayınlanma: 10:05 – 03 Aralık 2021 Güncellenme: 10:08 – 03 Aralık 2021

Aşı olmayan genç imam coronaya yenik düştü

Isparta’nın Aksu ilçesinde  imam hatiplik yapan ve bir süre önce corona virüsüne yakalanan Muhammet Hamza Çelenk, Isparta’da yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Aşı olmadığı da öğrenilen evli ve 1 çocuk babası Çelenk yapılan tüm müdahalelere rağmen dün öğle saatlerinde kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

Çelenk’in aşı olmadığı öğrenildi. Cenazesi memleketi Adıyaman Kahta’ ya gönderildi. Çelenk’in ilçe başkanlığını yaptığı Anadolu Gençlik Merkezi sosyal medya hesabından başsağlığı dileyerek şu ifadelere yer verdi:
“Isparta Şubesi, Aksu İlçe Başkanımız Muhammet Hamza Çelenk Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Rabb’imiz rahmet eylesin. Başkanımıza Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz”

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