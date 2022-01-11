Aşı olmayanları uyardılar: Bu semptoma dikkat

ABD’de uzmanlar, corona virüs aşılarını yaptırmayan kişileri Omicron’un semptomları konusunda uyardı. Corona virüsü konusunda uzman Dr. Robert Quigley de aşı yaptıran ve yaptırmayanların farklı semptomlarla karşılaştığını vurguladı.

ABD’de International SOS ve MedAire’de Kurumsal Sağlık Çözümleri Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Global Medikal Direktörü corona virüsü konusunda uzman Dr. Robert Quigley Omicron varyantı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Quigley, aşılanmamış kişilerin aşılılara oranla Omicron varyantından daha çok endişelenmesi gerektiğini belirtirken, “Aşı olanlar için endişelenecek belirli bir semptom yok” dedi.

Quingley, “Ancak, aşısız olanlarda daha çok ateşlenme ve solunum sıkıntısı vakaları ile karşılaşıyoruz. Bu kişilerin hastaneye yatış oranları daha yüksek” dedi. Quigley, aşılılar için ise “boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi semptomlar diğerlerine oranla hafif kaldığını kanıtladı” dedi.

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