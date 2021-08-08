Aşı olmayı sürekli erteledi, hastanede kabusu yaşadı

Bingöl’e bayram tatiline gelen ve korona virüse yakalanan Şerif Akcan, 8’i yoğun bakımda olmak üzere 17 gündür hastanede tedavi görüyor. Aşısını sürekli ertelediğini belirten Akcan, “Yoğun bakımda çok kötü oldum, kendimden geçtim. Artık buradan çıkmayabilirim dedim” diye konuştu.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de kademeli normalleşmeyle birlikte korona virüs vaka oranlarında artış meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 24- 30 Temmuz haftası, 100 binde vaka sayısı en çok artan iller haritasında Bingöl üçüncü sırada yer aldı. Vaka oranın fazla olduğu kentte, Devlet Hastanesindeki korona virüs tedavi bölümlerinin büyük çoğunluğu neredeyse doldu. Bingöl Devlet Hastanesi korona virüs servisinde yatan ve tedavisi devam eden 33 yaşındaki hasta Şerif Akcan, yaşadıklarını İHA muhabirine anlattı. Kurban Bayramını geçirmek için İstanbul’dan memleketi Kiğı ilçesine gelen Akcan, bayramın birinci rahatsızlandı ve testi pozitif çıktı. Ardından Devlet Hastanesinde tedavisine başlanan Akcan, 8 gün boyunca korona virüs yoğun bakım servisinde kaldı.

17 gündür hastanede tedavi gören ve şuan normal servise alınan Akcan, “Normalde İstanbul’da yaşıyorum. Bayram tatilinde köyüme gelmek istedim. Bayramı burada geçirmek istedim. Nasip olmadı. Geldiğim gibi hastanelik oldum. Çok kötü oldum, yoğun bakıma girdim. Bir hafta 8-9 gün yoğun bakımda kaldım. Bunun bir sebebi de aşı olmadığım için. Aşı olmadığım için de çok pişmanım. Keşke olsaydım, erteledim durmadan, kötü oldum. Aşı olmayan herkese tavsiye ederim, aşı olsunlar. Bu hafta öbür hafta bugün, yarın derken bu duruma geldik” dedi.

“BURADAN ÇIKAMAYABİLİRİM DEDİM”

Yoğun bakımda kötü olduğunun altını çizen Akcan, “Yoğun bakımda çok kötü oldum, kendimden geçtim. Artık dedim belki buradan çıkmayabilirim. Kurban olduğum Allah yardım etti, doktorlar, hemşireler bayağı bir ilgilendiler. Buna da şükür. Bu işin hiçbir şakası yok. Ne gence bakar ne yaşlıya bakar. Ben de gencim bir şey olmaz dedim ama bugün bu haldeyim. Aşı olmayanlar mutlaka aşısını olsunlar. Ben duruma geldim, benden sonrakiler bu duruma gelmesin” şeklinde konuştu.

“BANA BİR ŞEY OLMAZ DİYEREK AŞI GEÇİŞTİRİLİYOR”

Vaka sayılarının artmasının kendilerini üzdüğünü belirten Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ramazan Gengörü, “Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre Bingöl korona virüs hastalığının yükselişe geçtiği ilk 3 il arasında yer almakta. Tabi bu hastalık sayısının fazla olması hem bizleri üzüyor hem de hastanede verilecek olan sağlık hizmet kalitesini de etkiliyor. Biz insanlarımızdan aşı olmalarını istiyoruz, özellikle genç popülasyonunda aşıya karşı bir direnç var. Maalesef bana bir şey olmaz, ben daha sonra olurum diye bazı bahanelerle aşılar geciktiriliyor. Şuan hastanemizde yatan hastaların çoğu aşısız hastalar ve bunların birçoğu genç hasta. Tabi bunların bir kısmı hastalığı ağır geçiriyor. Hem aileler için hem de bizim için üzücü bir durum” diye konuştu.

Vatandaşların aşı olmaları durumunda bile maske, mesafe ve hijyene dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Başhekim Gengörü, “Ayrıca şunu da belirteyim aşılarımızı olduğumuzda bile maske, mesafe ve temizlik kurallarına aynı şekilde uymamız lazım. Aşı olduk diye istediğimiz her şeyi özgür bir şekilde yaparız mantığı yanlış. Buna da dikkat etmemiz lazım” ifadelerini kullandı. (İHA)

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