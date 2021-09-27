Aşı pişmanlığı: 8 kişilik aileden bir tek o aşı olmadı

İstanbul’da yaşayan 51 yaşındaki Hülya Başel, ailesinin tüm ısrarlarına rağmen coronavirüs aşısı olmayı reddetti. 6 çocuğu ve eşi aşı olan genç kadın, aileden hastalığa yakalanan tek kişi oldu. 24 gün yoğun bakımda kalan ve entübe edilen Başel, solunum tedavisine devam ettiği hastane odasından, “Çok ama çok pişmanım. Lütfen herkes aşılarını olsun” diye seslendi.

Hülya Başel, aylarca coronavirüs aşısı olmamak için direndi. 6 çocuğu ve eşi her defasında Hülya Başel’i aşı olmaya ikna etmeye çalışsa da bu çabaları başarısızlıkla sonuçlandı. Yaklaşık bir ay önce halsizlik ve burun akıntısı şikayeti başlayan Başel, coronavirüs şüphesi ile hastaneye başvurdu. PCR testi pozitif çıkan talihsiz kadının akciğer tomografisinde de virüs bulgularına rastlandı. Şikayetleri günden güne artan Başel, solunum sıkıntısı çektiği için yoğun bakım servisine alındı. 3 gün içinde entübe edilen ve toplamda 24 gün yoğun bakımda kalan Hülya Başel, zorlu tedavi sürecinin ardından odaya alındı. Halen solunum desteği ile tedavisi devam eden Başel, aşı karşıtlarına hasta yatağından seslendi.

“YOĞUN BAKIMDA KALDIM BİR DAMLA SUYU BİLE ÖZLEDİM”

“Aşı olmadığıma çok pişmanım” diyerek sözlerine başlayan Hülya Başel, yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle anlattı:

“Bütün ailem aşı oldu, ama ben aşı olmadım ve ‘asla olmayacağım’ diyordum. Sağdan soldan duyduklarımdan dolayı aşı olmak istemedim. Çocuklarım bana defalarca ‘anne lütfen aşı ol’ dediler. Eşim de çok söyledi ama ben aşı olmak istemedim. Bu yaşadıklarımdan sonra anladım ki kesinlikle aşı olmalıymışım. Çünkü çok zor şeyler yaşadım, günlerce yoğun bakımda kaldım. Bir damla suyun tadını dahi çok özlemiştim. Rahat bir şekilde nefes almak istiyordum. Herkes lütfen aşısını olsun. 6 çocuğum var ve hepsi çok şükür iyi, aşılarını oldukları için onlara coronavirüs geçmedi. Ben ise çok ama çok pişmanım. Lütfen herkes aşılarını olsun. Şükür ki şimdi çok iyiyim.”

“SOSYAL MEDYADAN ETKİLENDİ AŞI OLMAMA KONUSUNDA KARARLIYDI”

Hülya Başel’in kızı Merve Başel de annesinin sosyal medya, kulaktan dolma bilgiler ve arkadaş çevresinden etkilenip aşı olmak istemediğini belirterek, “Annemde ilk belirtiler halsizlikle başladı. Grip belirtisi çok fazla yoktu, biraz öksürük yaşandı, sonrasında ateşlenme başladı. Bizim için hayati risk arttı. Hastaneye getirdik ve tomografide ciğerlerinde bulgulara rastlandı. Biz ailecek düzenli olarak coronavirüs aşılarını takip etmiştik. Babamız aşı olmamızı destekledi. Annem ise aşı olmama konusunda kararlıydı. Sosyal medya, kulaktan dolma bilgiler ve arkadaş çevresi nedeniyle aşı olmamaya karar verdi. Bunlardan çok etkilendi ve bizi dinlemedi. Hastalığa yakalandığında ise coronavirüse yakalandığını ve yaşadıklarını anlattık. Kendisi şaşıran gözlerle bize baktı. Çok zorlu bir süreçti ve bu yaşadıkları nedeniyle kendisi de çok pişman. Bunu yaşadıktan sonra insanlara aşı olmaları konusunda biz de destek olmaya başladık” ifadelerini kullandı. (DHA)

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