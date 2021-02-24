Aşı Üreticilerinden Kongre’ye Dağıtımı Arttırma Sözü

Temsilciler Meclisi alt komisyonunda düzenlenen oturuma katılan aşı üreticisi firmaların temsilcileri gelecek aylarda yeni dozların dağıtımında sıçrama yaşanacağını belirtti. Yetkililer yaza kadar Amerikalılar’ın büyük kısmını aşılamaya yetecek kadar dozu üretecekleri konusundaki sözlerini yineledi.

Mart ayının sonuna kadar Pfizer ve Moderna şirketleri ABD yönetimine toplamda 220 milyon doz aşı sağlamış olmayı umuyor. Şu ana kadar iki şirketin teslim ettiği aşı miktarıysa yaklaşık 75 milyon doz.

Moderna firması yöneticisi Stephen Hoge, üretimi hızlandırdıklarını ve bu konuda çok iyi bir noktaya geldiklerini söyledi.

İki şirketin aşılarına ek olarak Johnson & Johnson firmasının da yakında ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden acil durum kullanım onayı alması bekleniyor.

Biden yönetimi tarafından yapılan açıklamada, onaylanmasının ardından ilk haftasında J&J aşısının 2 milyon dozunun gönderilmesinin beklendiği bildirildi. Şirket tek dozlu aşısının 20 milyon kişiye yetecek dozunu Mart sonuna kadar teslim edebileceğini bildirdi.

Yaz aylarına gelindiğinde Pfizer ve Moderna’nın her birinin 300 milyon doz ve J&J firmasının da bunlara ke 100 milyon doz aşı tedarik etmesi bekleniyor. Bunun da Biden yönetiminin hedeflediği gibi Amerikalılar’ın hepsinin aşılanmasına yeteceği umuluyor.

Novavax ve AstraZenaca firmalarının aşıları da gelecek günlerde bunlara eklenebilir.

Pfizer firması yöneticisi John Young, an itibariyle üretimde ham madde sıkıntısı yaşamadıklarını söyledi.

ABD’de aşılama çalışmaları başlangıçta yaşanan tedarik sıkıntıları ve son dönemde görülen olumsuz hava koşulları nedeniyle aksamasının dışında hızlanarak devam ediyor.

Şimdiye kadar 44 milyondan fazla Amerikalı en az bir doz Pfizer ya da Moderna aşısı oldu. Son yedi günde ise günde 1 milyon 400 bin kişi ilk ya da ikinci doz aşılarını oldu.

Ancak eyalet yetkililerine göre aşı talebi hala federal hükümetin haftalık aşı arzından çok daha fazla.

Geçen yıl hem Pfizer hem de Moderna şirketleri aşı dozu teslimatı kotalarının gerisinde kalmıştı. Bu durum Kongre’nin, federal kaynaklardan 16 milyar dolar alan bu şirketlerin aşı geliştirme ve dağıtma planlarını sorgulamasına neden olmuştu.

Batı Virginia eyaletinin Cumhuriyetçi Temsilcisi David McKinley, “Vergi mükelleflerinin parasının önemli bir kısmı aşıların, onayın hemen ardından teslim edilmesi için yatırıldı” diye konuştu.

Eski Başkan Donald Trump yönetimi Işık Hızı Ötesi Operasyonu kapsamında aşıların araştırma geliştirme sürecinin hızlandırılmasını sağlamış, ancak aşının dağıtımı konusunda eyaletler düzeyinde ve yerel düzeyde belli bir planın çerçevesini oluşturmamıştı. Biden yönetimi federal destekle kurulan toplu aşılama merkezleriyle aşı dağıtımını ve aşıların Amerikalılar’a ulaşmasını hızlandırmaya çalışıyor.

New Jersey eyaleti Demokrat Temsilcisi Frank Pallone, J&J Başkan yardımcısı Richard Nettles’e federal sözleşmede belirtilen takvimin neden gerisinde kaldığını sordu. Sözleşmeye göre şirketin Şubat ayı sonuna kadar 12 milyon doz aşı teslim etmesi gerekiyordu.

Nettles, şirketin karmaşık üretim süreci nedeniyle zorluklar yaşadığını söyledi, ancak şirketin ilaç üreticisi Sanofi ile ortaklığa giderek üretim kapasitesini arttıracağını kaydetti.

Associated Press- NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi anketine göre ABD’de her üç Amerikalı’dan biri kesinlikle ya da muhtemelen aşı olmayacaklarını söylüyor. Aşıya şüpheyle yaklaşılmasının nedenlerinin başında mevcut aşıların ortaya çıkan ciddi, ama az sayıda yan etkileri nedeniyle yaşanan güven sorunu geliyor.