Aşı yaptırmayan hamileler büyük risk altında!

Hamilelere mutlaka Covid-19 aşısını yaptırmalarını öneren Kavak, “Çünkü hastalığın ölümcül ve ağır seyri hem bebek hem anne açısından ciddi risklere neden olabiliyor” dedi.

Nazan DOĞANER HALICI

Delta varyantı ile aşısız veya eksik aşılı gebelerde ağır hastalık tablosunda artış olduğunu belirten uzmanlar, bu varyantın anne adaylarında ölüm riskini 4-5 kat artırdığına dikkat çekiyor. Bu nedenle hamilelerin zaman kaybetmeden aşı yaptırmaları gerektiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum, Perinatoloji (Riskli Gebelik) Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı…

HASTALIĞI DAHA AĞIR GEÇİRİYORLAR

Hamilelik döneminde Covid-19 ve bu virüse bağlı enfeksiyonlar çok daha ağır seyrediyor. Bağışıklık sisteminin zayıflaması, kan pıhtılaşmasına doğru bir eğilimin olması, bu tür faktörler nedeniyle özellikle hamileliğin son aylarında, doğuma yakın dönemde Covid-19’a yakalanan anne adaylarının hastalığı daha ağır geçirdiğini net bir şekilde görüyoruz. Ne yazık ki hayatını kaybeden hamile sayısı artıyor. Nasıl yüksek tansiyon, şeker hastalığı, obezite Covid-19 için bir risk faktörü oluşturuyorsa hamilelik de Covid-19 için bir risk faktörü oluşturmaktadır. Bu nedenle anne adayları hiç düşünmeden aşı yaptırmalıdır.

BUGÜNE KADAR BİR YAN ETKİSİ GÖRÜLMEDİ

Ne yazık ki Covid-19 aşılarının gebeliğe zarar verdiği ve düşük yapmaya neden olduğuna dair asılsız iddiaların hâlâ daha internette dolaştığını görüyoruz. Covid-19 aşısı gebeliğe zarar vermez ve düşüğe neden olmaz. Asıl Covid-19 erken doğum riskini artırır. Bu tarz endişeler taşıyan anne adayları sadece uzmanların açıklamalarıyla hareket etmeli. Şu an için yapılmış olan çalışmalardan yola çıkarak aşıların hamileler için ölçümlenmiş bir olumsuzluk yaratmadığını görüyoruz. Hamilelere ilk olarak İsrail’de mRNA aşısı 2. ve 3. trimesterda uygulanarak başlanmıştı. Artık ülkemizde ve tüm dünyada hamilelere uygulanıyor. Hamileler, Sağlık Bakanlığımızın da uygun gördüğü programda aşılarını olmaktan kaçınmamalıdır.

GENELLİKLE DİKKATLİ DAVRANIYORLAR AMA…

Hamileler, kendilerini koruma konusunda çok daha dikkatliler. Tabii bebeklerini düşündükleri için tedbirlere çok daha iyi uyduklarını söyleyebilirim. Bu nedenle kalabalık ortamlardan bulunmaktan kaçınıyorlar. Dolayısıyla yürürlüğe yeni giren aşı kartı ve PCR zorunluluğu uygulamasının kendilerini çok etkilemeyeceğini düşünüyor olabilirler. Ancak olası bir durumda PCR testi vermek için hastaneye gitmek zorunda kalıp ekstra efor sarf edecekler ve her dışarıya çıktıklarında artan bulaş riskine gereksiz yere maruz kalacaklar. Ayrıca ilk gebeliğini yaşamayan birçok hamile var. Yüz yüze eğitimin başladığı bu dönemde evde okul çağında bir çocuğun olması da bir risk faktörüdür. Bu nedenle anne adayları aşı sayesinde gereksiz risk faktörlerinden korunurlar.