Asıl ihanet içinde olan ona küfredenlerdir!..

Batuhan SERİM Sözcü Ankara

Danıştay 10. Dairesi’nin camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Diyanet’e devredilen Ayasofya’da ilk namaz önceki gün kılınmıştı. Ayasofya’nın müzeye dönüştürüldüğü Bakanlar Kurulu kararında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk ve dönemin bakanlarının imzası da bulunuyordu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, önceki gün Ayasofya’da okuduğu cuma hutbesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi sitesinde yayımlanan cuma hutbesinin dışına çıkarak yaptığı konuşmasında, “Fatih Sultan Mehmet Ayasofya’yı cami olması için vakfetti. Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar! Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar” dedi.

Erbaş’ın bu ifadeleri Ayasofya’yı müze yapma kararı alan Atatürk ve Cumhuriyetin kurucularını hedef aldığı şeklinde yorumlandı. Erbaş’ın sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. İşte onlardan bazıları:

ÜLKEYİ MİLLETE VAKFETTİ

– Atatürk bu ülkeyi Osmanlı’dan devir almadı. Atatürk bu ülkeyi savaşarak kurdu ve bizatihi kendisi bu ülkeyi milletine vakfetti. Asıl ihanet içinde olanlar, ona küfredenlerdir onu silmeye çalışanlardır.

– Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ülkede benim vergilerimle saltanat sürüp Atatürk’e lanet okuyamazsın.

– Atatürk ve yoldaşlarının kurtardığı bir ülkede memurluk yapıp, Atatürk’e lanet okuyamazsın!

Atatürk olmasaydı sen o koltuğa oturamazdın

– Bu vatanı gavurdan/kefereden/sömürgeciden/işgalciden/din simsarından kurtaran, millete önderlik, orduya başkomutanlık eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e açık ya da kapalıdan beddua edenin başına Atatürk kadar taş düşsün.

– Atatürk olmasaydı sen o koltuğa oturamazdın.

– Yüzyıl önce Sevr’i imzalayan Damat Ferit hükümetinin şeyhülislamı Mustafa Sabri, Anadolu’da işgalcilere direnenlere eşkıya demiş, Mustafa Kemal’e lanet etmişti. Yüzyıl sonra bugün… Vatanın camileri, onu kurtaran Mustafa Kemal’e lanet yağdırılacak yer değildir!

Erbaş hakkında suç duyurusu

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Aytun Çıray, paylaşımında “Ali Erbaş Haddini Bil” etiketini kullandı.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. “AliErbasHaddiniBil” etiketi ile paylaşım yapan Çıray, “Kurucumuz kurtarıcımız büyük Atatürk’e işgalden kurtardığı Ayasofya’dan üstü kapalı olarak lanet okuyan Ali Erbaş hakkında, avukatım vasıtasıyla suç duyurusunda bulunacağım” dedi ve Erbaş’ı istifaya davet etti.

SUSANIN KANI KURUSUN

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç da Twitter hesabında adını anmadan Erbaş’ı eleştirdi. Kılıç, “Unutma! Bugün minberden isim vermeden Kadir Mısıroğlu’na rahmet, Atatürk’e de lanet okundu. Bugün Atatürk’ün kurduğu devletin bir memuru Atatürk’e lanet okudu. Susanın kanı kurusun” dedi.

‘Ayasofya’yı ancak rüyada görürdünüz’

Sanat camiasından da Erbaş’a tepki sesleri yükseldi. Athena grubundan tanınan Gökhan Özoğuz, “O açılışta güya Atatürk’e iftiralarla, uydurma vakfe söylentisiyle lanet edenler, Atatürk olmasaydı Ayasofya’yı rüyanızda görürdünüz” derken oyuncu

Şahan Gökbakar ise şöyle dedi: “Atatürk, 1919’da Samsun’a doğru yola çıkmasaydı, bir kurtuluş destanı yazıp işgal altındaki topraklarımızı kurtarmasaydı bugün Ayasofya’da ezan sesi duymak ve namaz kılmak hayal bile edilemezdi.”

Özel: Bedelini ödeyeceksin!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı Atatürk’ün kurduğunu hatırlattı. Özel, Erbaş’a şu tepkiyi gösterdi; “Kurucu liderlere hakareti alışkanlık haline getirenler, hakaret edenleri de koruyorlar. Ali Erbaş and olsun ki, o koltukta oturup Atatürk’e lanet okumanın bedelini ödeyeceksin.” İYİ Partili Lütfü Türkkan da Erbaş’a tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Ali Erbaş, Atatürk’e lanet okuyarak, birilerine selam çakmış olabilir. Bundan büyük haz da almış olabilir. Ama unutulmamalı ki; gün gelir bunun siyasi ve hukuki sonuçları olur.”

Bu topraklarda ezan özgürce okunuyorsa Atatürk’ün sayesinde

Ali Erbaş’a bir tepki de CHP’li Muharrem İnce’den geldi. Ayasofya’nın ibadete açıldığı gün halkın arasında namaza katılan İnce, Erbaş’ın hutbedeki ifadelerinden dakikalar sonra Twitter’dan “Milli Mücadelemizin Başkomutanı, ülkemizin kurucusu Atatürk’ün, ibadeti siyasallaştıran Diyanet İşleri Başkanı’nın rahmetine ihtiyacı yoktur. O’nun rahmeti de, kabri de Türk Milleti’nin kalbidir. Bu topraklarda ezanlar özgürce okunuyorsa, işgal sona ermişse Atatürk sayesindedir” mesajına yer verdi.