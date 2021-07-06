Aşılama haritasında ilk maviye ulaşan il Muğla oldu

Haziran ayından itibaren aşılamanın hızlanmasıyla Muğla genelinde oluşturulan aşı uygulama noktalarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Muğla Valiliği yaptığı basın açıklamasıyla Muğla’nın Covid-19 ile mücadele kapsamında aşı çalışmalarında 18 yaş üstü nüfusta en az bir doz aşı oranının il genelinde yüzde 79,8’a ulaştığını açıkladı. Bu oran ile Muğla’nın rengi sarıdan maviye döndü. Böylelikle maviye dönen ilk il Muğla oldu.

18 yaş üstü nüfusunun yüzde 75’inden fazlasının aşılandığı tek il olarak Muğla kayıtlara geçti. Muğla Valisi Orhan Tavlı, Eğitim Araştırma Hastanesi, tüm kamu ve özel hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve il genelinde oluşturulan aşı uygulama noktalarında randevulu giden vatandaşların yanı sıra randevusuz da vatandaşların aşı olabileceklerini ifade etti.

“HERKES ÖZVERİ İLE GÖREV YAPIYOR”

Covid-19 ile mücadelede ilk günden bu yana büyük bir özveri ve titizlikle görev yapan her kademedeki sağlık çalışanlarının aşı çalışmalarında da aynı özveri ve fedakârlıkla görev yaptıklarını belirten Vali Tavlı, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Covid-19 ile mücadelede kapsamında gelinen süreçte elde edilen başarının devamının aşıyla mümkün olacağını söyleyen Tavlı, “İl genelinde vatandaşlarımız büyük duyarlılık göstererek, aşı oldu. Bu sayede aşılamada rakamlarımız artarken vaka sayılarımız düştü. Duyarlı davranarak aşı olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sırası gelen ve henüz aşı olmayan tüm vatandaşlarımızı da bir an önce aşı olmaya davet ediyorum” dedi.