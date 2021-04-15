Aşılamada Bir Yıl Dolmadan Destek Dozu Gerekebilir

ABD aşılamada dokuz ile 12 ay arasında bir destekleyici dozun uygulanmasına gerek duyulabileceği varsayımına göre hazırlık yapıyor.

Başkan Joe Biden’ın Corona virüsü mücadele gücü yetkilisi David Kessler Kongre karşısında yaptığı açıklamada aşılama sonrasında oluşan bağışıklığın süresi konusunda çalışmaların devam ettiğini ve bir destek dozuna gerek duyulabileceğini söyledi.

Kessler salgın karşısında en savunmasız olanların bu dozu ilk olması gerekenler olduğu görüşünün hakim olduğunu ekledi.

CNBC televizyonu da Perşembe günü yayınladığı haberinde Pfizer yöneticisi Albert Bourla’nın 12 ay içinde üçüncü bir dozun yapılması gerekebileceğini ve bundan böyle de aşının yıllık olarak yapılmasının gerekebileceğini söylediğini bildirdi.

Bilimsel çalışmaların ilk verileri Moderna ve Pfizer/BioNTech aşılarının etkisinin en az altı ay süreceğini ortaya koymuş, ancak daha uzun süre etkili olmaları halinde bunun ne kadar süreceği sorusunaysa henüz yanıt vermemişti.

Uzmanlar bağışıklık altı aydan uzun sürse de Corona virüsünün hızla yayılan yeni varyantlarının yıllık grip aşısı gibi düzenli şekilde aşılanmayı gerektirebileceğini söylüyor.

”Johnson & Johnson aşısının riski çok düşük”

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci ise Reuters haber ajansına verdiği röportajda Johnson & Johnson firmasının aşısına konulan yasağın bir an önce kaldırılmasını umduğunu kaydetti.

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) tavsiye kurulu uzmanları bir gün önce J&J firmasının aşılarını en azından bir hafta boyunca, yeni veriler elde edilinceye kadar yapmaya devam etmek konusundaki oylamayı ertelemişti.

ABD bu hafta başında altı vakada görülen nadir kan pıhtılaşması sorununu incelemek üzere J&J aşısının dağıtımını durdurma kararı almıştı.

Fauci, CDC ile Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) aşıyı durdurma kararının güvenliğe ne kadar önem verdiklerinin göstergesi olduğunu söyledi, ancak ‘‘Umarım bir an önce karar verirler’’ diye konuştu.

Fauci, uzun süre piyasadan uzak kalması durumunda sadece bu aşıya yönelik bir şüphenin oluşmayacağını ayrıca genel olarak aşı şüpheciliğinin de artacağını vurguladı.

Fauci, ‘‘Bunun çok etkili bir aşı olduğunu ve küresel sahnede çok çok kıymetli olduğunu vurgulamaya devam etmeliyiz’’ diye konuştu.

J&J aşısının neden olduğu kan pıhtılaşması sorununa Avrupa’da uygulanan AstraZeneca aşısında da rastlanmıştı. Avrupa’da bazı ülkeler her iki aşıyı da kullanmayacaklarını açıkladı.

Kan pıhtılaşması vakalarına mRNA (elçi RNA) denilen farklı bir teknolojiyle üretilen Moderna ve Phizer/BionTech aşılarında ise henüz rastlanmadı.

Fauci başka alternatifi olmayan ülkelerin beyinde benzer kan pıhtısına neden olabilen Corona virüsünün riskleriyle aşının risklerini karşılaştırarak değerlendirme yapmaları gerektiğini söyledi.

Fauci, ‘‘Alternatif aşılarınız varsa tamam, ama yoksa şunu bilin ki bu çok çok küçük bir risk’’ dedi.