‘Aşılamada iller arasında 6 kat fark var’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün akşam paylaştığı Covid-19 salgınıyla ilgili tabloda ağır hasta sayılarının çıkarılmasını ve aşılama ile ilgili verileri değerlendiren TTB Pandemi Çalışma Grubu üyesi Yazılımcı Güçlü Yaman, “Biz illerdeki ölüm sayılarını yayınlayın, verileri paylaşın her şey bilinsin derken, artık ağır hasta sayısı yayınlanmıyor. Anlaşılır gibi değil. Günlük tabloda olmayan ‘detayları’ haftalık raporda paylaşacağız diyorlar. Demek ki ağır hasta sayısı gibi bir ‘detay’ da artık günlük paylaşılmayacak” dedi.

NE YAPMAYA ÇALIŞTIKLARI BİLİNMİYOR

İllerin aşılanma oranlarına göre ilk defa yayımlandığını söyleyen Yaman, “Yayınlanan haritada illerdeki verilerle kategoriler birbirine uymuyor. Birçok ili yüzde 55’in altına indirmişler. Orada aralarında iki kata kadar fark olan iller var. Ondan sonrakiler yüzde on artıyor. Kırmızı, turuncu, sarı renkleri kulanmışlar. Fakat renklerin ne anlama geldiği yazılmamış. Ne yapmaya çalıştıkları bilinmiyor” dedi.

“İLLER ARASINDA 6 KAT FARK VAR”

Bakan Koca’nın paylaştığı haritadaki karışıklıklara dikkat çeken Güçlü, edindikleri verilere göre kendi yaptıkları çalışmayı paylaştı. Hazırladıkları haritadaki illere göre an az 2 doz aşılananların toplam nüfusa oranlarına bakıldığında, nüfusunun üçte biri aşılamayı başarmış il yok. 46 il yüzde 20’nin üzerinde, 35 il altında. En düşük yerler yüzde 5 ile Şırnak ve Şanlıurfa. En yüksek yerler ise yüzde 31 ve yüzde 32 ile Çanakkale ve Edirne. Güneydoğu’ndaki illerin tamamında ciddi fark var. İllerde en az 2 doz aşılananların toplam nüfusa oranlarının tam listesine bakıldığında iller arasındaki fark 6 kattan fazlaya çıkıyor.

“İSTANBUL’DA DURUM İYİ DEĞİL”

Hazırladıkları Türkiye Haritası’nda İstanbul’un durumuna da dikkat çeken Güçlü, “Toplumsal bağışıklıktan söz etmek istiyorsak, iller arasındaki aşılanma oranının kapatılması gerekiyor. Hepsinin aynı olmasını beklemiyoruz, ama benzerlik olmalı. Örneğin Doğu illeri çok belirgin ama İstanbul’da da durum hiç iyi değil. Marmara bölgesinde baktığımızda Mavi illerin arasında toplam nüfusuna göre bakıldığında yüzde 17 oranıyla kararan bir bölge var” şeklinde konuştu.

“TEK DOZ AŞILAMA İLE HER ŞEY BİTMİYOR”

Bakan Koca’nın tek doz aşılanlar bitince iş bitmiş gibi paylaşımlar yaptığını söyleyen Güçlü, Delta varyantından dolayı yaşanan ciddi bir problem olduğunu hatırlattı. Güçlü, “İngiltere’de çok yüksek aşılanma oranına rağmen Delta varyantı çok hızlı yayıldı. Bizim için önemli olan iki doz aşılananların sayısı. İki doz aşılananların büyük bölümü Sinovac oldu, bu aşı delta varyantına karşı çok zayıf kalıyor. Son çalışmalara göre iki doz Sinovac aşısının Delta varyantına karşı koruyuculuk oranı yüzde 30-35 arası. Biontech’in bir dozu ile eşit düzeyde. Acil olarak iki doza göre her şeyin planlanması. Toplumun büyük bölümünün iki dozu, iki doz Sinovac olanların 3. Doz Biontec aşılanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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