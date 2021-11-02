Aşılamada mavi kategoriye geçen Tunceli’de vaka sayısı artıyor

Corona virüsle mücadele kapsamında uygulanan ikinci doz aşılamada yüzde 75,3 oranla mavi kategoriye geçen Tunceli’de, vaka sayılarında artış sürüyor. İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, “Şu anda havaların soğumasıyla beraber vaka artışımız çok yüksek seviyelere ulaştı. Ciddi sayılarla günlük vakalarla karşılaşıyoruz” dedi.

Corona virüsle mücadele kapsamında ikinci doz aşılamada yüzde 75,3 oranıyla mavi kategoriye geçen Tunceli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı son tabloda, vaka sayısında 100 binde 286,42 ile artış yaşanan iller arasında yerini aldı.

Bu tabloya rağmen aşılanma oranının yüksekliği sayesinde Corona virüsle yakalananların hastalığı hafif atlattığı kentte, yoğun bakımda yatan hasta bulunmuyor.

“MAVİ KATAGORİYE GEÇMEK MUTLULUK VERİCİ”

Aşılamada da Tunceli’nin mavi kategoriye geçmesinin mutluluk verici olduğunu söyleyen İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, şöyle konuştu:

“Şu an yaklaşık 100 filyasyon ekibimiz var ve bu ekiplerimiz aşılama faaliyetlerine de katılıyorlar. Her ilçemizde ayrı ekiplerimiz bulunmaktadır. 18 yaş üstü nüfusumuz ciddi oranda aşılanmıştı. Ortaokul ve lise öğrencilerimizin aşı çalışmalarına başladık.

Sayın valimizin de katkılarıyla aşı olan çocuklarımıza hediyeler ve teşviklerde bulunduk. Öğrencilerimizin yüzde 70’ini aşıladık. İlk dozlarını oldular sırada ikinci dozları var. İlimize nüfus olarak kayıtlı olmayan yurt öğrencilerimiz var. Yaklaşık 3 bin öğrenci geldi.

Onlara yönelikte akşam saatlerinde yurtlarına döndükten sonra aşılama çalışmalarına devam ediyoruz. İki senedir hem sağlık çalışanlarımız hem vatandaşlarımız sıkıldılar ve yoruldular biliyorum. Bu covid illetinden kurtulmak için en önemli silahımız aşı olduğu için aşıda mavi kategoriye geçmek insana mutluluk veriyor.”

“VAKA SAYILARIMIZ CİDDİ BİR ŞEKİLDE ARTIYOR”

Havaların soğumasıyla birlikte vaka artışının çok yüksek seviyelere ulaştığını ve ciddi sayıda günlük vakayla karşılaştıklarını dile getiren Dr. Özdemir, şunları söyledi:

“Belki de bir çok zamana göre çok yüksek rakamlar. Ancak aşılamanın faydasını şurada görüyoruz. Vatandaşlarımız aşı olduğu için hastalığı hafif atlatıyorlar. Çoğunlukla asemptomatik bir şekilde atlatıyorlar. Aşı olan vatandaşlarımızdan yoğun bakıma neredeyse hiç yatış görmüyoruz.

Vaka artışı hastanemize yansımadı diyebilirim. Vatandaşlarımız kış aylarının gelmesiyle birlikte toplu ve kapalı alanlarda bulunmaya başladılar. Özellikle maske ve mesafe kurallarına dikkat etmelerini istiyoruz. Bu hastalık daha bitmiş değil. Yoğun bakım yatışı görmüyoruz fakat vatandaşımızın hastanede vakit geçirmesini istemiyoruz.”

VALİ ÖZKAN’DAN AŞI ÇAĞRISI

Vali Mehmet Ali Özkan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vaka sayılarının anormal derecede yükseldiğini kaydederek, şu ifadelere yer verdi:

“Havaların soğumasıyla birlikte kapalı ve kalabalık alanlardaki sık buluşmalar, tedbirleri elden bırakarak yapılan ev ve aile ziyaretleri vaka sayılarımızı anormal derecede yükseltti. Ayrıca arkadaşlarımızın onca çabasına rağmen aşılamada istediğimiz seviyeye halen gelmiş değiliz. Sizlerden ricamız lütfen kalabalık ortamlardan uzak duralım, maske, mesafe tedbirlerine uyalım.

Hem kendimizin hem de çocuklarımızın aşılarını düzenli olarak takip edelim. Unutmayalım ki sadece birilerimizin tedbirli olması yeterli değil, hepimiz tedbirli olmadıkça, aşı sırası gelen tüm hemşehrilerimiz aşılarını olmadıkça salgını yenmemiz mümkün değil. Lütfen hem kendimizi hem de kentimizi koruyalım.” DHA

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